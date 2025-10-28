Elena Miras rügt Reality-Kollegen: "Nur wenige sind ehrlich"

Elena Miras (33) nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, ihre Sicht der Dinge zu teilen. So nutzte sie jetzt die Halloween-Party von It-Boy Reto Hanselmann in Zürich, um offen über die vermeintlich fehlende Authentizität ihrer Kollegen im Reality-TV zu sprechen. Gegenüber RTL erklärte die 33-Jährige: "Sehr wenige Leute sind real in diesem Business." Nach Jahren in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zieht sie eine ernüchternde Bilanz. Zu oft, so Elena, werde eine Rolle gespielt, nur um ein makelloses Bild aufrechtzuerhalten – ein Bluff, wie sie findet. Ihr Rat an den Reality-Nachwuchs? Konsequente Ehrlichkeit – von Anfang bis Ende.

Weiter erklärte Elena, dass insbesondere Newcomern in der Reality-Branche oft die nötige Charakterstärke fehle, um es in dem Business weit zu bringen: "Wenn man das gewisse Extra hat und ehrlich bleibt, dann hat man eine Chance." Allzu oft würden Show-Teilnehmer versuchen, sich anzupassen, doch aus Elenas Sicht führt das nicht zum Erfolg. Mit Blick auf ihre Karriere und die zahlreichen Shows, an denen sie teilgenommen hat, weiß sie offenbar genau, wovon sie spricht. Auf der langen Liste der von ihr bereits abgehakten Formate stehen unter anderem Love Island, Das große Promi-Büßen, Kampf der Realitystars und Promi Big Brother.

Demnächst wird man Elena zudem in einer weiteren beliebten RTL-Show sehen: Bei Make Love, Fake Love geht sie als Single-Lady an den Start, um herauszufinden, welche der männlichen Kandidaten wirklich an Liebe interessiert sind und wer nur das Preisgeld im Sinn hat. "Es wird eine sehr krasse Reise", verspricht Elena, hält sich aber mit weiteren Details zur neuen Staffel noch zurück. Reality-Fans können sich aber definitiv auf jede Menge Intrigen und Überraschungen freuen. Ein genauer Starttermin ist aktuell noch nicht bekannt, doch wird mit einem Staffelbeginn im Januar 2026 gerechnet.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Januar 2025

RTL Elena Miras und Gerogina Fleur im Allstars-Dschungelcamp 2024

Joyn Sinan Movez und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmer, 2024