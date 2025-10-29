Sarah Connor und ihr Vater rocken mit Frauen-Power-Duett

Sarah Connor (45) überrascht ihre Fans mit einer besonderen musikalischen Kollaboration: Gemeinsam mit ihrem Vater Michael Lewe hat die Popsängerin den Song "Das schönste Mädchen der Welt" aufgenommen. Das Lied, das am 31. Oktober erscheint, setzt auf starke Botschaften über Selbstakzeptanz und Frauenpower. In einem Video auf Instagram gibt Sarah erste Einblicke in die emotionale Ballade, während Michael im Hintergrund zu sehen ist. Der Song ist nicht auf ihrem aktuellen Album "Freigeistin" enthalten, soll jedoch für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt eine Inspiration sein.

Die Zusammenarbeit mit ihrem Vater ist für Sarah etwas ganz Besonderes. Michael, der beruflich als Werbetexter tätig ist, hat selbst vier Schwestern und einen Bruder großgezogen und sieht sich als Unterstützer starker Frauen. In den Songzeilen wie "Guck dich doch an. Du brauchst keinen Mann." und "Wir sind wach, wir haben Kraft. Wie Amazonen reiten wir durch die Nacht." ermutigt Sarah dazu, den eigenen Weg zu gehen und sich von den Meinungen anderer nicht ablenken zu lassen. Auf Instagram schreibt die Sängerin zudem: "Ich mag starke Frauen. Wenn ich mich mit starken Frauen umgebe, werde ich mutiger und wage mehr." Ihre Fans feiern den Mutmach-Song in den sozialen Medien und teilen begeistertes Feedback.

Für Sarah ist die Familie ein bedeutender Rückhalt und eine wichtige Inspirationsquelle. Ihr Vater Michael begleitet sie schon lange abseits der Öffentlichkeit, nun stehen sie erstmals gemeinsam vor den Mikrofonen. In der Familie selbst wird die Unterstützung großgeschrieben; anstelle großer Inszenierung steht das Miteinander im Vordergrund. Sarah spricht offen darüber, wie sehr sie sich von starken Frauen angezogen fühlt – und lässt nun ihren Vater an einem Lied teilhaben, das genau diese Haltung nach außen trägt. So wird aus einem Studio-Moment ein kleines Familienkapitel, das viele Fans unmittelbar spüren lässt, woraus Sarah Kraft schöpft.

Getty Images Sarah Connor im Dezember 2021

Getty Images Sarah Connor, Sängerin

