Alternative Karriere: Sarah Connor engagiert sich für Orcas

Sarah Connor (45) hat eine neue Herzensangelegenheit gefunden, die ihr neben ihrer Musikkarriere besonders am Herzen liegt: Orcas. Gemeinsam mit Janek Andre, dem Gründer der Organisation WeWhale, hat die Sängerin Ende 2024 die Iberian Orca Guardians Foundation ins Leben gerufen. Ziel ist es, die bedrohten Tiere in europäischen Gewässern zu schützen und Konflikte zwischen ihnen und Bootsbesitzern zu verhindern. "Das Tier rächt sich nicht an Menschen. Wir sind die Eindringlinge", stellt Sarah im Gespräch mit RTL klar. Mit Maßnahmen wie Patrouillen und Aufklärung wollen Sarah und ihr Team das Verhalten von Mensch und Tier in Einklang bringen und so verhindern, dass es zu gefährlichen Begegnungen kommt.

Mit großer Hingabe berichtet Sarah auch von ihrer besonderen Verbindung zu den Meeressäugern. Die Sängerin, die privat als Freitaucherin oft im Meer unterwegs ist, zeigt sich fasziniert von den sozialen Strukturen der Orcas. Diese werden häufig von weiblichen Anführern geprägt, was Sarah an ihre eigene Familie erinnert: "Ich fühle mich den Orcas sehr verbunden, weil ich das Gefühl habe, ich komme selber aus einer großen Familie mit vielen starken Frauen." Sie deutet sogar an, eines Tages ein Meeresbiologiestudium in Betracht zu ziehen, falls sie ihre Karriere als Sängerin beenden sollte.

Abseits ihrer musikalischen Erfolge und Naturverbundenheit ist Sarah auch in ihrem familiären Umfeld stark eingebunden. Ihre Tochter Summer (19), die kürzlich nach einem Schulabschluss auf einem Internat in England nach Deutschland zurückgekehrt ist, hat nun ihre erste eigene Wohnung bezogen. Mit ihrer Freundin startet sie ein eigenständiges Leben in der Heimat. Die Nähe zur Familie und die Harmonie im privaten Leben scheinen Sarah nicht nur Rückhalt zu geben, sondern auch ihre Energie für neue Herzensprojekte wie den Orca-Schutz zu beflügeln.

