Toilettentrunk: So wild war Anna-Maria Ferchichis Abi-Zeit

Anna-Maria Ferchichi (43) hat in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" ein ungewöhnliches und fast schon unglaubliches Erlebnis aus ihrer Jugend geteilt. Während ihrer Abi-Abschlussfahrt nach Prag hatte die Schwester von Sarah Connor (45) einen denkwürdigen Abend, der ihrer Meinung nach wohl eindeutig aus dem Ruder lief. Zusammen mit ihrem Lehrer trank sie heimlich unter einem Tisch hochprozentigen Alkohol, während sie sich vor den Blicken anderer versteckten. Das Ganze nahm jedoch eine drastische Wendung, als Anna-Maria schließlich so verzweifelt war, dass sie – wie sie erzählt – aus einer Toilette trank. Diese Erfahrung hinterließ tiefe Spuren und führte zu ihrem lebenslangen Verzicht auf Tequila.

Besonders brisant: Ihre prominente Schwester Sarah war mit dabei und alles andere als begeistert von den Ereignissen. Sarah soll so entsetzt über das Verhalten des Lehrers und den schlimmen Zustand von Anna-Maria gewesen sein, dass sie sowohl die Eltern als auch die Schulleitung informieren wollte. "Ich war am Ende und dachte, ich sterbe", erklärt Anna-Maria rückblickend mit Schrecken. So sehr diese Episode für sie ein Desaster war, so konsequent war sie doch: Seit jener Nacht hat Anna-Maria keinen Tropfen Tequila mehr angerührt. Selbst die pure Erinnerung an diesen Abend löst bei ihr nach eigenen Aussagen heute noch Unbehagen aus.

Fernab solcher Jugendsünden scheint Anna-Maria heute ein geregeltes und gleichzeitig lebhaftes Leben zu führen. Erst kürzlich gönnte sie sich nach dem Trubel des Familienalltags eine entspannte Auszeit mit Freundinnen und genoss die gemeinsame Zeit mit vertrauten Gesprächspartnerinnen. Ihre enge Bindung zu Sarah bleibt dabei ungebrochen. Ob bei einem Mädelsurlaub oder auf einem Bootsausflug im Süden Frankreichs: Die Verbundenheit zwischen den beiden Schwestern ist nicht zu übersehen und gibt einen Einblick in die familiären Bande des Ferchichi-Connor-Clans.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Mai 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi machen zusammen Urlaub

