Cillian Murphy überrascht Fans als DJ in seiner Heimatstadt

Cillian Murphy (49) überraschte am 13. September die Besucher des "Sounds From A Safe Harbour"-Festivals in seiner Heimatstadt Cork mit einem unerwarteten DJ-Auftritt. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "28 Days Later", stand beim geheimen Gig im The Pavilion hinter dem Mischpult und legte einen energiegeladenen Mix aus Dance-Tracks auf. Tiefenentspannt zeigte Cillian dabei, dass er nicht nur vor der Kamera, sondern auch am DJ-Pult eine gute Figur macht.

Doch Cillians Engagement beim Festival beschränkte sich nicht auf seinen DJ-Auftritt. Der Schauspieler ist aktiv an der Organisation des Kunst- und Musikfestivals beteiligt und hatte zuvor die Premiere seines neuen Films "Steve" besucht. Begleitet wurde er dabei von seiner Familie, Freunden sowie dem irischen Regierungschef Micheál Martin. "Steve", ein Drama über den Kampf eines Schulleiters, seine Schule vor der Schließung zu bewahren, feierte einen erfolgreichen Auftakt und ist ab dem 3. Oktober auf Netflix zu sehen.

Dass Cillian Murphy auch Humor beweist, zeigte er kürzlich im Zusammenhang mit Gerüchten über seine angebliche Ähnlichkeit mit einem Zombie. Einige Fans meinten, ihn im Trailer zur kommenden Fortsetzung "28 Years Later" als Untoten erkannt zu haben. Der Hollywood-Star nahm die Verwechslung gelassen und reagierte amüsiert. In den vergangenen Jahren hat der Schauspieler nicht nur mit seiner Wandelbarkeit überzeugt, sondern gibt nun mit seinen künstlerischen Projekten auch abseits des Filmsets neue Einblicke in seine vielseitigen Talente.

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Cr. Robert Viglasky/Neflix © 2025 Cillian Murphy als Steve in Stanton Wood

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler