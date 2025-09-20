Jennifer Aniston baff: Reese Witherspoon heißt Laura Jeanne

Über 20 Jahre lang sind Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) schon befreundet – doch eine verblüffende Tatsache wusste die "Friends"-Ikone bisher nicht: Reese heißt in Wirklichkeit gar nicht Reese! In einem Spiel für LadBible wurden die beiden Schauspielerinnen auf die Probe gestellt. Als Jennifer nach dem zweiten Vornamen ihrer "The Morning Show"-Kollegin gefragt wurde, lag sie komplett daneben. Da klärte Reese auf: "Es ist Jeanne. Ich heiße eigentlich Laura Jeanne – das ist mein richtiger Name." Jennifer reagierte ungläubig: "Was? Laura? Wer zur Hölle ist Laura? Ich werde dich ab jetzt nur noch Laura Jeanne nennen!"

Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass die Oscarpreisträgerin ihren Mittelnamen nie bewusst als Künstlernamen gewählt hat. Auf Jennifers erstaunte Nachfrage, warum sie Reese nutze, antwortete sie schlicht, sie sei schon immer so genannt worden. Für zusätzlichen Spaß sorgte dann die Enthüllung, dass Jennifers zweiter Vorname Joanna ist. Prompt erfand ihre Kollegin den Spitznamen "J.J." – und blieb hartnäckig dabei, auch wenn Jen lachend erklärte, dass sie sonst niemand so rufe.

Dass Reese eigentlich Laura (58) heißt, sorgte übrigens auch schon am Set von "Big Little Lies" für Verwirrung. Dort nannte sie ihre Kollegin Laura Dern kurzerhand nur "Dern". Nicole Kidman (58) konnte das gar nicht verstehen: "Ich hasse es, dass du sie Dern nennst, das klingt so seltsam." Reese verteidigte sich mit einem Lachen: "Weil wir beide Laura heißen – sonst komme ich durcheinander!" Mit ihrer charmanten Beichte sorgte Reese nicht nur bei Jennifer, sondern auch bei Fans für Staunen – und lieferte gleich neuen Gesprächsstoff über die bestgehüteten Namensgeheimnisse der Stars.

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der "The Morning Show"-Premiere im September 2025

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, 2019

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jennifer Aniston