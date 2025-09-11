Jennifer Anistons neuer Freund begleitet sie auf Premiere

Jennifer Aniston (56) sorgte bei der Premiere der vierten Staffel ihrer Serie "The Morning Show" in New York City für Gesprächsstoff. An ihrer Seite: ihr neuer Partner Jim Curtis, der sie an diesem besonderen Abend unterstützte. Die Schauspielerin erschien im Museum of Modern Art in einem eleganten schwarzen Kleid, das ihre Figur betonte und posierte zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, darunter Reese Witherspoon (49). Jim hielt sich dezent am Rand des roten Teppichs und präsentierte sich in einem legeren Look in Schwarz. Das zeigen Fotos, die unter anderem People vorliegen. Sein stolzes Lächeln verriet jedoch deutlich, wie sehr er sich über diesen Erfolg seiner Partnerin freute.

Gerüchte über die Beziehung der beiden kursieren bereits seit einem Instagram-Post von Jennifer vor wenigen Tagen, in dem sie eine Bilderreihe veröffentlichte und unter anderem ein Foto von einem Sonnenuntergang zeigte. Im Vordergrund erkennt man den Hinterkopf eines Mannes, der Fans zufolge Jim sein könnte. Seit einigen Monaten wird das Paar immer wieder gemeinsam gesehen, zu Beginn des Sommers verbrachten sie sogar gemeinsam Zeit auf einer Yacht vor Mallorca. Laut Insidern wurden die beiden ursprünglich durch Freunde miteinander bekannt gemacht und fühlten sich schnell zueinander hingezogen. Für Jennifer soll die Verbindung zu dem Lebenscoach und Hypnotherapeuten etwas ganz Besonderes sein.

Für die Friends-Darstellerin scheint Jim nicht nur eine feste Stütze, sondern auch eine inspirierende Ergänzung zu ihrem Leben zu sein. In der Vergangenheit zeigte er an ihrer Seite bereits eine gelassene, zurückhaltende Art, die Jennifer sichtlich zu schätzen weiß. "Er hat eine beruhigende Energie", verrieten Bekannte des Paares gegenüber dem Blatt. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass Jennifer nach ihrer gescheiterten Ehe bereit scheint, sich wieder ernsthaft auf jemanden einzulassen. Mit Jim Curtis an ihrer Seite scheint sie nun die Balance zwischen beruflichem Erfolg und privatem Glück gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles