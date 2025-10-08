Für Privatsphäre? Jennifer Aniston kauft Nachbargrundstück

Jennifer Aniston (56) hat in Bel Air erneut in Immobilien investiert und das 7,25 Millionen Dollar (etwa 6,16 Millionen Euro) teure Nachbargrundstück ihres Hauptwohnsitzes erworben. Doch anstatt direkt einzuziehen, lässt die Schauspielerin das Haus umfassend renovieren. Dabei werden nicht nur ein kürzlich erneuerter Pool zugeschüttet, sondern auch die Solarzellen vom Dach entfernt. Das Anwesen mit fünf Schlafzimmern und fünf Badezimmern soll ihrem bestehenden Zuhause mehr Privatsphäre verschaffen. Ob diese Erweiterung auch ein zukünftiges gemeinsames Zuhause mit ihrem neuen Freund Jim Curtis werden könnte, bleibt ungewiss.

Die Umbauten zeigen, dass Jennifer bei der Gestaltung keine halben Sachen macht. Zahlreiche Bereiche werden laut DailyMail modernisiert – darunter die Küche und mehrere Bäder –, um dem französischen Riviera-Stil des Hauses eine zeitgenössische Note zu verleihen. Nach einem Stalker-Vorfall im Mai hat die Schauspielerin zudem verstärkt Wert auf Sicherheit gelegt. Experten vermuten, dass Jennifer mit dieser Investition vor allem die Grenzen ihres bestehenden Anwesens erweitern möchte, um einen geschützteren Rückzugsort zu schaffen. Das passt auch zu ihren jüngsten Plänen, sich stärker auf ruhigere Wohngegenden wie ihr Haus in Montecito zu konzentrieren.

Privat scheint es ebenfalls hervorragend zu laufen. Mit dem Hypnotherapeuten Jim Curtis, den sie dieses Jahr kennengelernt hat, scheint sie ihr Glück gefunden zu haben. Gemeinsam mit ihren drei Hunden genießen die beiden Zeit miteinander. Eine Silhouette in einem früheren Schnappschuss hatte Fans bereits vermuten lassen, dass Jim eine besondere Rolle in Jennifers Leben spielt. Insider berichten, dass die beiden schnell eine enge Verbindung aufgebaut haben, nicht zuletzt durch ihre gemeinsame Liebe für Tierschutzhunde. "Er war bereit für etwas Echtes", ließ eine Quelle der DailyMail verlauten und möglicherweise planen die beiden jetzt sogar ihr erstes gemeinsames Zuhause.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston im September 2024