Lange Mähne ade: Judith Williams trägt jetzt einen Longbob

Judith Williams (53) hat sich spontan für eine Veränderung entschieden und überrascht ihre Fans nun mit einer neuen Frisur. Die Die Höhle der Löwen-Investorin trennte sich erst vor wenigen Tagen von ihrer langen, braunen Mähne und präsentiert sich seither mit einem modernen Long-Bob. Die Unternehmerin erklärte, dass sie schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, sich die Haare kürzer schneiden zu lassen. "Ich liebe ja Veränderungen und die ganze Zeit wollte ich mir schon die Haare schneiden und dann habe ich jetzt gedacht: Ich mache es einfach mal", kommentierte Judith voller Begeisterung im Gespräch mit RTL.

Der neue Look der Unternehmerin zieht bei ihren zahlreichen Presseterminen alle Blicke auf sich. Auch, weil sie sich sichtlich damit wohlfühlt. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl – weg mit diesen Altlasten von zu viel Haar", berichtete sie zufrieden über ihren frisch gestylten Schnitt. Die Veränderung sei für sie erfrischend und befreiend zugleich. Denn der Long-Bob ist ihrer Meinung nach aktuell der Herbsttrend schlechthin. Judith strahlt mit ihrem neuen Stil nicht nur Selbstbewusstsein aus, sondern auch eine gewisse Zufriedenheit, die sie nach außen trägt und mit der sie ihrer Umgebung positiv begegnet.

Judith überrascht ihre Fans immer mal wieder mit ihrem Look. Im vergangenen Jahr zeigte sich die TV-Bekanntheit ganz natürlich, ohne Make-up. Neben einem kleinen Schönheitstrick – Augencreme rund um die Augen und den Mund aufzutragen – erklärte sie damals auf Instagram: "Für den extra Kick an Coolness." Ihre Fans waren damals begeistert und überschlugen sich förmlich mit Komplimenten. In den Kommentaren hieß es unter anderem: "Du siehst einfach immer zauberhaft aus, auch unausgeschlafen und ungeschminkt" und "Wenn ich das Gefühl habe, mit 32, älter auszusehen als du."

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, September 2025

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, September 2025

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams im August 2024