Endlich Klartext: Eric Stehfest bestätigt Trennung von Edith

Seit einiger Zeit munkeln die Fans, dass es zwischen Eric (36) und Edith Stehfest weiterhin kriseln könnte – gar eine Trennung stand des Öfteren im Zentrum der Netzgerüchte. Nun setzt der Schauspieler den Spekulationen ein Ende und gibt die traurige Wahrheit in seiner Instagram-Story preis: "Edith und ich haben uns getrennt." Da die beiden nicht nur eine langjährige Beziehung, sondern auch zwei gemeinsame Kinder verbindet, spricht Eric von einer "schwierigen Zeit" als Familie.

Über die Gründe der Trennung schweigt der einstige GZSZ-Star. Doch der Kinder zuliebe wollen Eric und Edith trotz des Liebes-Aus weiterhin zusammenhalten: "Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder." Er betont, dass die Entscheidung, nun getrennte Wege zu gehen, keinesfalls eine leichte war. Dennoch erklärt der Ex-Dschungelcamper, dass es für "alle Beteiligten das Beste" ist.

Schon im vergangenen Jahr kamen die Probleme in Eric und Ediths Ehe an die Oberfläche. Damals ist die Musikerin sogar für kurze Zeit aus dem gemeinsamen Heim ausgezogen, da sie Abstand brauchte. Neben Reibereien mit der Nachbarschaft haben zu dieser Zeit Erics mentale Probleme die Ehe auf eine Belastungsprobe gestellt. Eric leidet unter einer paranoiden Schizophrenie und kämpft mit Angstzuständen sowie Wahnvorstellungen.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest im Juni 2025