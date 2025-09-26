Nach Trennung: Edith Stehfest urlaubt mit Julian Zietlow

Edith Stehfest sorgt nach ihrer Trennung von Eric Stehfest (36) für Aufsehen. Nachdem ihr Mann das Ende ihrer Ehe offiziell gemacht hat, scheint die TV-Bekanntheit nicht lange zu trauern. Auf Instagram zeigt sie sich nun gemeinsam mit Julian Zietlow (40). In einem Video witzeln die beiden am Strand von Koh Phangan, wo sie offenbar gemeinsame Zeit verbringen. Ob die Treffen nur freundschaftlicher Natur sind oder mehr dahintersteckt, bleibt unklar. Die unerwartete Kombination der beiden sorgt im Netz jedenfalls für jede Menge Gesprächsstoff.

Für Edith scheint der Urlaub in Südostasien eine nötige Auszeit gewesen zu sein. Auf Social Media berichtet sie ihren Fans strahlend: "Thailand war für mich jetzt genau die richtige Erfahrung." Die baldige Das große Promi-Büßen-Kandidatin habe tolle Menschen kennengelernt und wichtige Kontakte für ihre Arbeit geknüpft. Auch von Julian schwärmt sie: "Er ist ein megacooler Typ, der sich auch nicht anpasst, wenn andere das von ihm wollen."

Schon seit einigen Monaten brodelte die Gerüchteküche wegen einer möglichen Trennung der Stehfests. Am Freitagmorgen meldete sich der Schauspieler dann mit der traurigen Nachricht bei seinen Fans auf Social Media. "Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt", offenbarte er und ergänzte: "Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder. Es war für uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste."

