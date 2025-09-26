Das sind die Gründe für Edith und Eric Stehfests Liebes-Aus

Eric Stehfest (36), bekannt aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", hat das Ende seiner langjährigen Beziehung mit Ehefrau Edith bekanntgegeben. In einem Instagram-Posting teilte der Schauspieler seinen Fans mit: "Edith und ich haben uns getrennt." Die Liebe zwischen den beiden, die 2015 geheiratet hatten, habe sich im Laufe der Jahre verändert, was schlussendlich auch zum Bruch führte. Im Interview mit Bild gab er zu: "Die Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert. Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar."

Ein Grund für das Liebes-Aus liegt laut Eric in den Herausforderungen, die seine psychische Gesundheit für die Beziehung mit sich brachte. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer erklärte, dass seine paranoide Schizophrenie und eine depressive Akutphase, die sogar zu einem Klinikaufenthalt im Oktober 2024 führte, eine gesunde Partnerschaft nahezu unmöglich gemacht hätten. "Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben", so der Schauspieler.

Edith und Eric führten eine sehr bewegte Beziehung, die geprägt war von Höhen und Tiefen. Nach einem Kennenlernen durch einen Freund im Jahr 2014 folgte ein Jahr später die Hochzeit und die Geburt ihrer beiden Kinder in den Jahren 2016 und 2021. Beide kommen aus schwierigen Familienverhältnissen und kämpften in der Vergangenheit mit Drogenabhängigkeit, von der sie sich mittlerweile erfolgreich erholt haben. Für Eric und Edith stehen weiterhin ihre gemeinsamen Kinder im Vordergrund, für die sie trotz Trennung als "Team" fungieren wollen.

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern