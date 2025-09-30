"Bei Papa": So reagierten Kelsey Parkers Kids auf Totgeburt

Kelsey Parker (35) durchlebt momentan eine besonders schwere Zeit. Nachdem sie 2022 ihren Ehemann Tom Parker (†33), bekannt aus der Band The Wanted, an einen Hirntumor verloren hatte, musste die Social-Media-Persönlichkeit im Juni dieses Jahres eine weitere Tragödie verkraften: die Totgeburt ihres dritten Kindes Phoenix. In der britischen Talkshow "Loose Women" spricht Kelsey nun offen über die Reaktionen ihrer Kinder Aurelia und Bodhi auf die Nachricht vom Verlust ihres Babys. Besonders ihre Tochter Aurelia reagierte bestürzt auf die Nachricht, dass Phoenix "bei Papa" sei, und äußerte: "Ich hasse Papa, warum nimmt Papa immer alle weg?"

Seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 2022 und der darauffolgenden stillen Geburt ihres dritten Kindes hat sich Kelsey nicht nur mit ihrer eigenen Trauer, sondern auch mit Anfeindungen aus dem Internet auseinandergesetzt. Im Interview mit The Sun berichtete sie, dass Nutzer sie mit grausamen Kommentaren attackierten und den Tod ihres Sohnes als "Karma" bezeichneten. "Es war abstoßend. Für mich war es einfach absolut herzzerreißend, das zu sehen, und über ein Baby, das es nicht einmal in diese Welt geschafft hat. Ich fühlte, dass ich ihn nicht beschützen konnte", offenbarte die 35-Jährige.

Tom Parker, der im Alter von nur 33 Jahren verstarb, hinterließ eine große Lücke in der Familie. Seine Witwe beschreibt besonders die Beziehung zu ihrer älteren Tochter als herausfordernd, da Aurelia "älter" sei, "als sie wirklich ist". Gleichzeitig findet sie Trost in dem Gedanken, dass Tom nun auf Phoenix aufpasst. Ihr neuer Partner Will, mit dem sie seit September 2022 offiziell zusammen ist, gibt ihr Halt, während sie und ihre Familie lernen, mit Verlust und Trauer umzugehen. Kelsey zog sich zwischenzeitlich aus den sozialen Medien zurück, teilt nun jedoch ihre Erfahrungen, um anderen Mut zu machen und das Andenken an ihre Liebsten zu bewahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern und ihrem Partner Will

Anzeige Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige