Tom Kaulitz verrät: So lernten Klum-Töchter, Salat zu lieben

Heidi Klums (51) Ehemann Tom Kaulitz (35) hat im Podcast "Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood" erneut spannende Einblicke in den Alltag seiner Patchwork-Familie gegeben. Im Fokus stand dieses Mal das Essverhalten seiner beiden Stieftöchter Leni (20) und Lou. Während viele Teenager gewöhnlich für Burger mit Pommes ihr letztes Hemd geben würden, seien Heidis Mädchen der gesunden Küche offenbar sehr zugetan. "Die lieben gute Salate", erklärte der Musiker und fügte hinzu, dass ihre Vorliebe für gesundes Essen bereits früh gezielt gefördert worden sei. "Wir haben das immer als etwas Besonderes verkauft." Die Begeisterung der jungen Damen für Möhrchen, Mangold, Mais und Co. scheint also kein Zufall zu sein.

Selbstkritisch merkte Tom dabei an, dass er und sein Bruder Bill (35) in ihrer Kindheit eher andere Leckereien bevorzugt hätten. "Bei uns gab es Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, Fanta, Cola, Eistee", erinnerte er sich. Sein Bruder, Podcast-Partner und Bandkollege Bill bestätigte dies augenzwinkernd und erklärte, er sei bis heute ein großer Fan von Fastfood und halte sich mit gesunden Mahlzeiten lieber zurück. Jedoch scheinen Heidis Nachkommen von dem durchdachteren Ernährungsansatz ihrer Mutter zu profitieren – sie arbeiten inzwischen teilweise selbst als Models.

Für Heidi gelten gemeinsame Mahlzeiten seit jeher als wichtiger Bestandteil des Familienlebens, das sie bereits mit verschiedenen Männern teilte. Tochter Leni bekam sie mit dem italienischen Manager Flavio Briatore (74), zog diese jedoch gemeinsam mit ihrem späteren Mann Seal (61) groß. Die weiteren Kinder Henry, Johan und Lou sind das Ergebnis ihrer Ehe mit dem britischen Sänger und tragen dessen Nachnamen Samuel. Seit Heidis Hochzeit mit Tom, dem Tokio Hotel-Gitarristen, zeigt sich dieser als liebevoller Stiefvater für die Klum-Sprösslinge, die – bis auf Lou – inzwischen alle die Volljährigkeit erreicht haben.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni und Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Heidi Klum und Flavio Briatore

Anzeige Anzeige