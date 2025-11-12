Kinderwunsch: Julian Claßens Palina erhielt "blöde Diagnose"

Julian Claßen (32) und seine Palina haben in den vergangenen Monaten ihre Beziehung zunehmend öffentlich gemacht, und nun teilt die Influencerin Einblicke in einen sehr persönlichen Wunsch. In einer Instagram-Fragerunde beantwortete sie die Frage eines Fans, ob sie sich Kinder wünsche, mit: "Ja, am liebsten zwei." Diese Offenbarung wurde jedoch von besorgniserregenden Neuigkeiten begleitet. In derselben Story erklärte sie weiter: "Aber ich habe heute leider eine blöde Diagnose bekommen und werde die Tage mal drüber reden, weil ich denke, da sind einige Frauen von betroffen." Die genaue Art der Diagnose ließ sie offen.

Palinas Offenheit auf Social Media hat viele Fans bewegt, besonders da gesundheitliche Herausforderungen im Zusammenhang mit einem Kinderwunsch ein sensibles Thema sind. Auch wenn sie nicht ins Detail ging, scheint sie sich bewusst zu sein, dass viele ihrer Followerinnen ähnliche Erfahrungen teilen könnten. Julian ist bereits Vater von zwei Kindern aus seiner früheren Ehe mit Bianca Heinicke (32) und hat sich bisher nicht öffentlich zu Palinas Diagnose oder zum gemeinsamen Kinderwunsch geäußert. Dennoch wirkt das Paar auf ihren Plattformen stets harmonisch und verliebt.

Bereits vor einigen Monaten sorgten Julian und Palina mit gefühlvollen Urlaubsfotos für Spekulationen unter ihren Fans. Die beiden teilten damals elegante Aufnahmen vom Strand und ein Video, in dem die Influencerin gerührt in Tränen ausbrach, bevor sie sich innig küssten. In den Kommentaren wurde wild spekuliert. "Ist das erste Bild ein Antrag?", fragte ein Fan. Ein anderer meinte: "Du hast ihr einen Antrag gemacht?" Doch auf die vielen Mutmaßungen gaben die beiden keine klare Antwort. Auch eine geheimnisvolle Instagram-Story aus dieser Zeit heizte die Gerüchte weiter an. "Wir stehen vor unserer größten Entscheidung", hatte Julian damals verkündet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Julian Claßen und Palina im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Palina und Influencer Julian Claßen