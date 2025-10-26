Julian Claßen und Freundin Palina teilen sexy Pärchenfoto

Julian Claßen (32), bekannt als Julienco, und seine Freundin Palina bringen ihre Fans auf Instagram mit einem heißen Pärchenfoto ins Schwärmen. Auf dem Schnappschuss trägt Julian einen lässigen Bademantel, kurze Shorts und eine Sonnenbrille, während Palina vor ihm auf einer Gartenliege liegt. Sie posiert verführerisch in schwarzer Unterwäsche, Spitzenstrumpfhose und einem auffälligen Pelzmantel. Komplettiert wird ihr Look mit Lockenwicklern im Haar. Unter dem Bild ließ Palina mit einem einzigen Wort keinen Zweifel an ihren Gefühlen: "Liebe."

Bei ihren Fans im Netz kommen die extravaganten Aufnahmen sehr gut an. Die positiven Rückmeldungen reichen von "Dreamteam" über "megacool" bis hin zu "Richtig schöne Bilder!" Ein User schwärmt sogar: "Wenn ich eine Beziehung wollen würde, wär’s eine wie eure – ihr ergänzt euch so sehr!" Fest steht: Julian und Palina kommen als Duo gut an und wissen sich in Szene zu setzen.

Julian erlangte durch seine Beziehung mit Bianca Heinicke (32), damals auf YouTube bekannt als BibisBeautyPalace, Berühmtheit. Nach der Trennung im Jahr 2022 war er einige Zeit mit Tanja Makarić (28) liiert, bis er vor rund einem Jahr seine neue Beziehung zu Palina öffentlich machte. Ob die beiden schnell den nächsten Schritt wagen und sich verloben, bleibt abzuwarten – Palina sorgte jedoch schon mit einem auffälligen Schmuckstück und einem verdächtigen Post für Spekulationen.

Instagram / palinamin Julian Claßen und Palina im Oktober 2025

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Influencer