Familie lebt in Dubai: Das sagt Diego Pooth zum Umzug

Mit seinen jungen Jahren ist San Diego Pooth (21) ein gefragter junger Mann. Derzeit bereitet er sich auf einen spannenden Auftritt bei Schlag den Star vor, bei dem er gemeinsam mit seiner berühmten Mutter Verona Pooth (57) gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) antreten wird. Kurz vor diesem Ereignis ist Diegos Familie weit weg von ihm nach Dubai gezogen. Im Gespräch mit Spot on News verrät der Let's Dance-Gewinner, wie er mit der Trennung seiner Familie zurechtkommt: "Dadurch, dass wir trotzdem so viel Kontakt haben und uns sehr nahestehen, ist die körperliche Distanz oft gar nicht richtig spürbar."

Die körperliche Distanz zu seinen Liebsten macht Diego nichts aus, da er schon in jungen Jahren gelernt hat, unabhängig zu sein. Er lebte bereits als Jugendlicher für eine Zeit in den USA, was den Umgang mit der Entfernung erleichtert. Dennoch gibt er zu, dass es Momente gebe, "in denen man seine Liebsten besonders vermisst und gerne persönlich sehen würde, zum Beispiel an Feiertagen oder Geburtstagen". Trotz der Entfernung schaffe es die Familie, sich regelmäßig zu sehen.

Verona erklärte erst vor Kurzem gegenüber Bunte, dass der Neuanfang in Dubai für sie ein bewusster Schritt gewesen sei. "Für mich war einfach der Zeitpunkt gekommen, mein Leben umzustellen", erklärte die Moderatorin. Nach Jahren voller Arbeit habe sie sich gewünscht, mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen – besonders mit ihrem jüngeren Sohn. Zudem betonte die Unternehmerin die hohen Sicherheitsstandards und den besonderen Service in der Wüstenmetropole als entscheidende Gründe für den Umzug. "Die Anonymität hier genieße ich sehr", plauderte sie im Interview aus.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Diego Pooth, Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Verona Pooth und Diego Pooth, Arpil 2024