Ist Marvin Manson vor seinem Fame-Fighting-Kampf nervös?

Marvin Manson steht vor einer großen Herausforderung: Am 18. Oktober tritt der Reality-TV-Star bei Fame Fighting gegen Callum Izzard an. Es wird ein spannender Rückkampf, da die beiden bereits zuvor gegeneinander im Ring standen. Besonders aufregend: Für Marvin wird es erst der zweite Kampf vor Zuschauern sein. Doch wie fühlt er sich wenige Tage vor dem großen Abend? Im Interview mit Promiflash verriet Marvin: "Eine gewisse Nervosität gehört bei dem Sport immer dazu. Ich meine, man kämpft vor vielen Leuten, man ist auf sich allein gestellt."

Im Gespräch mit Promiflash plauderte Marvin nicht nur über seine Nervosität, sondern auch darüber, wie er damit umgeht. Er erklärte, dass Nervosität ein normaler Bestandteil des Sports sei, jedoch positiv genutzt werden könne. "Man kann die auch umwandeln in Konzentration und in Fokus – deswegen freue ich mich sogar darauf", betonte er. Diese Einstellung zeigt, dass Marvin nicht nur körperlich, sondern auch mental bestens vorbereitet ist und voller Vorfreude in den Rückkampf geht.

Der Grund für den Rückkampf mit Callum ist folgender: Bei seinem früheren Match war wohl unklar, warum Marvin als Gewinner verkündet wurde. Gegenüber Promiflash erklärte er rückwirkend: "Der Rückkampf findet statt, weil beim ersten Mal der Sieger unklar war. Erst mal war ich das, und dann haben viele gesagt: 'Hey, das kann nicht sein.'" Nun wolle er bei dem Rematch beweisen, dass er erneut die Oberhand haben wird.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Imago Callum Izzard und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Juli 2025