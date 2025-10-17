Sandra Sicora fand Pacos Verhalten beim Promihof "kindisch"

Sandra Sicora (33) musste als erste Kandidatin die Reality-Show "Der Promihof" verlassen, doch die Schlagzeilen macht nun vielmehr ihr ehemaliger Flirt Paco Herb. Bei der Nominierung zeigte er sich ohne große Zurückhaltung und stellte klar: "Bin davon überzeugt, dass wir uns nicht in unseren Leben brauchen." Diese Aussage sorgte erneut für Spannungen zwischen den beiden TV-Stars. Im Interview mit Promiflash ließ Sandra ihrem Unmut freien Lauf. "Wir hatten mal eine coole Zeit miteinander, keine Frage. Aber wie er sich dann verhalten hat, war einfach schwach, unnötig und ehrlich gesagt ziemlich kindisch", kritisierte sie Pacos Verhalten scharf.

Was war passiert? Als Teil der Hofroutine sollte ein Kandidat beim Ausmisten benannt werden – Paco nutzte den Moment für seine Ansage und wählte ausgerechnet Sandra. Die Reality-Bekanntheit ließ das nicht auf sich sitzen. "Dass Paco und ich uns nicht in unserem Leben brauchen, ist mir völlig bewusst – das musste er eigentlich nicht extra erwähnen", sagte sie Promiflash. Schon zuvor war die Stimmung auf dem Hof angeknackst: In einer Safety-Challenge trat Sandra ohne Schutzpartner an, nachdem Teamkollegin Alicia King den Parcours verweigerte – ein klarer Nachteil im Rennen um den Verbleib. Nach dem Aus folgte dann der spitze Nachsatz der Ausgeschiedenen gegen ihren Ex: "Manche Menschen bleiben eben auf ihrem Level stehen – ich bin längst weiter", erklärte sie.

Schon in der Vergangenheit hatten sich Sandra und Paco immer wieder öffentlich gegeneinander ausgesprochen. Besonders heftig ging es vor einigen Monaten bei The 50 zu. Damals holte die Influencerin in ihrer Instagram-Story zum Rundumschlag aus und machte ihrem Ärger über den Social-Media-Star Luft. "Boah, ist er ein ekelhaftes Stück. Ich muss mich so aufregen, was ich eigentlich nicht mehr wollte", wetterte sie. Stein des Anstoßes war Pacos Verhalten während eines Votings, das Sandra als manipulativ und respektlos empfand. "Wie kann man so manipulieren, dass jemand sogar weint, weil man nicht das wählen kann, was man will. Bah – Schmutz", kritisierte sie weiter.

Collage: Imago, Getty Images Collage: Sandra Sicora und Paco Herb

RTLZWEI Alicia King und Sandra Sicora bei "Der Promihof"

Amazon Prime Video Paco Herb, "The 50"-Teilnehmer