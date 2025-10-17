Triggerwarnung: "Der Promihof"-Alicia zeigt blutige OP-Narbe

Alicia King sorgt mit einem drastischen Posting für Wirbel: Auf Instagram zeigt die Reality-TV-Darstellerin ein blutiges Foto einer alten Operationsnarbe am Knie und erklärt, warum sie in "Der Promihof" zuletzt eine Aufgabe verweigerte. "Das ist keine aktuelle Verletzung, aber der Bruch im Knie bedeutet: Keine weitere Verletzung ist dort erlaubt", schreibt Alicia und ergänzt: "Das ist der Grund, warum ich manche Dinge nicht tun darf."

Der Beitrag fällt in die Zeit, in der sie in der Show gemeinsam mit Sandra Sicora (33) an der Challenge "Gülle to go" antreten sollte. Weil Alicia nicht mitmachte, verloren die beiden den wichtigen Schutz vor den Nominierungen ihrer Mitstreiter. Am Ende erhielt Sandra die meisten Stimmen und musste den Hof verlassen. Nach dem Aus schoss Sandra gegen Alicias Verhalten und machte deutlich, dass sie nicht nachvollziehen könne, weshalb Alicia passte.

Ganz so offen wie gegenüber ihrer Community war Alicia im Format wohl nicht. Denn die Goodbye Deutschland-Bekanntheit gab ihrem Duo keine fundierte Erklärung, warum sie die Aufgabe verweigerte. Sandra warf Alicia daher vor, lediglich zu pingelig gewesen zu sein. Im Interview mit Promiflash behauptete sie scharf: "Jeder weiß, dass es auf einem Bauernhof auch mal dreckig wird – mein Gott, dann wäscht man halt danach die Haare."

RTLZWEI Alicia King, "Der Promihof"-Teilnehmerin

Instagram / alicia_king_cannes Reallitystar Alicia Kings OP-Narbe

RTLZWEI Alicia King und Sandra Sicora bei "Der Promihof"

