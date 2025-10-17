Existenzangst: Benjamin Heinrich setzt auf zweites Standbein

Bei Unter uns muss Benjamin Heinrichs (41) Charakter Bambi einen schweren Schlag verkraften: Der Pachtvertrag für seine Autowerkstatt wird gekündigt, er muss schließen und steht vor dem Nichts. Genau das möchte der Schauspieler für sich selbst im Privatleben verhindern. Als dreifacher Papa will er sich nicht nur auf seine Rolle bei "Unter uns" verlassen – denn die könnte jederzeit enden. "Früher, als ich noch keine Kinder hatte, hatte ich nie Angst vor irgendwas, ich habe wirklich gemacht, wonach mir war und meine Ziele und Träume verfolgt, aber wenn man Kinder hat, hat man Verantwortung", erklärt Benjamin im RTL-Interview. Damit er nie in so eine Situation komme, bemühe er sich, nebenbei noch einiges aufzubauen: "Ich tue alles dafür, dass ich nicht diese Existenzängste habe. [...] Wenn der Tag kommt und es heißt: 'Ey, Ben, es ist aus', dann möchte ich gewappnet sein."

Der Tag, an dem Benjamin und damit auch Bambi "Unter uns" verlassen muss, liegt hoffentlich noch in weiter Ferne. Über ein Jahrzehnt ist der 41-Jährige nun schon ein Teil der Vorabendserie. 2013 war er das erste Mal als Benno Hirschberg aka Bambi zu sehen, 2023 folgte das große Jubiläum – und Benjamin konnte gar nicht so recht glauben, dass es schon zehn Jahre sind. "Es fühlt sich toll an und ich bin dankbar, dass ich meinen Teil zur Geschichte dieser Erfolgsserie beitragen durfte", freute er sich im Interview mit dem Sender. Ursprünglich habe er eigentlich nur drei Monate Teil des Casts sein wollen. Dass daraus zehn Jahre wurden, habe viel zu bedeuten: "Das sagt viel über die Serie und alle Beteiligten aus."

Privat baute Benjamin sich parallel ein glückliches Familienleben auf. Zusammen mit seiner Frau Antje durfte der gebürtige Münchner drei Kinder auf der Welt begrüßen. Das Nesthäkchen, die kleine Ruby, erblickte erst im September 2023 das Licht der Welt. Ihre Ankunft verkündeten die stolzen Eltern mit einem süßen Clip auf Instagram, in dem ihre Hände und die ihrer beiden Söhne Vince und Mats zusammen mit der Babyhand zu sehen sind. "Ruby. Liebe. Dankbarkeit. Glück", kommentierten Antje und Benjamin das Video. An ihrem Leben mit den drei Kindern lässt das Paar seine Fans im Netz regelmäßig teilhaben.

RTL / Bernd Jaworek Benjamin Heinrich, "Unter uns"-Darsteller

Instagram / allaboutthebenjamins Antje und Benjamin Heinrich mit ihren Söhnen

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich mit seiner Tochter