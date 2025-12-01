Tränen und Emotionen: Das sind die Gewinner der MAMA Awards

Die Mnet Asian Music Awards, kurz MAMA Awards, sind die wohl wichtigste Preisverleihung der K-Pop-Szene. Trotz der Feuerkatastrophe fand das Event in diesem Jahr in Hongkong statt – und hielt einige emotionale Momente bereit. An zwei Tagen konnten die Fans nicht nur die Auszeichnung ihrer Lieblingsgruppen verfolgen, sondern auch spektakuläre Auftritte. Am Freitag wurden die ersten beiden größten und wichtigsten Preise, die sogenannten Daesangs, in den Kategorien "Song of the Year" und "Fans' Choice of the Year" verliehen. "Song of the Year" wurde "APT" von Rosé (28) zusammen mit Bruno Mars (40). Die Sängerin meldete sich per Videobotschaft und sprach ihren Dank neben den Fans auch Bruno aus. Die Wahl der Fans fiel in diesem Jahr auf ENHYPEN. Die achtköpfige Boygroup war sichtlich sprachlos. "Ich glaube nicht, dass ich jemals etwas so sehr wollte. Danke euch endlos", freute sich Leader Jungwon unter Tränen.

An Tag zwei wurde es dann noch einmal richtig emotional. Zum Abschluss der Show wurden die Hauptpreise in den Kategorien "Album of the Year" und "Artist of the Year" verliehen. Als Album des Jahres wurde "KARMA" von Stray Kids ausgezeichnet. Die acht Jungs konnten ihr Glück kaum fassen und kämpften bei der Dankesrede fast alle mit den Tränen. "Es ist immer noch schwer zu glauben, dass wir einen Daesang bei den MAMA Awards bekommen haben. Wir sind glücklich, dass wir die Musik und die Performances, die wir lieben, mit so vielen Menschen auf der Welt teilen dürfen", betonte Bandleader Bang Chan (28). Sowohl für Stray Kids als auch für ENHYPEN und Rosé ist es das erste Mal, dass sie in dieser Show einen großen Preis erhalten. Als Abschluss erhielt K-Pop-Ikone G-Dragon (37) die Auszeichnung als "Artist of the Year" – der Rapper wurde mit drei Auszeichnungen der Abräumer des Abends.

Eine besondere Nennung erhielt auch ein Film, den man vielleicht nicht erwartet hätte, der in den vergangenen Wochen aber Kino- und Streaming-Charts stürmte: "KPop Demon Hunters". Auch wenn das Animationsabenteuer eigens kreierte K-Pop-Songs nutzt, ist es keine südkoreanische, sondern eine US-Produktion. Dennoch erhielt der Film gleich zwei Preise und wurde auch mit einer Performance auf der Bühne geehrt. Die Mitglieder der Girlgroup BabyMonster Ahyeon, Pharita und Rora performten den Song "Golden" im Look der fiktiven Gruppe Huntr/x. Aus Rücksichtnahme auf die Situation in Hongkong wurde die Performance der Saja Boys mit "Your Idol" aus der Show entfernt.

Getty Images Enhypen beim Coachella 2025 in Kalifornien

Andrea Munaretto / IMAGO / Gruppo LiveMedia Stray Kids in Mailand, Juli 2024

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Rumi, Mira und Zoe in "KPop Demon Hunters"

