Ferrari-Attacke: Lotto-Chico bereut Belohnung für Hinweise

Kürsat Yildirims Ferrari war im Oktober zum Ziel eines Anschlags geworden. Seither ist der Lottomillionär auf der Suche nach den Tätern. Um der Polizei bei den Ermittlungen unterstützen zu können, wandte er sich sogar an die Öffentlichkeit und bat um Hilfe. Denjenigen, die Hinweise haben, bot er eine Mega-Summe – doch das bereut Chico heute, wie er gegenüber Promiflash verrät. "Es war der größte Fehler, dass ich eine Belohnung ausgesetzt habe, weil auf einmal meine Social-Media-Kanäle explodiert sind und alle Geld haben wollten", erklärt er.

Chico hat das Gefühl, die Follower denken, er sei "doof". Grund zu dieser Annahme sind die unzähligen Nachrichten, in denen sich die vermeintlichen Helfer nicht mal ansatzweise Mühe geben. Der Realitystar empfängt Mitteilungen wie: "Hier hast du drei Namen, gib mir die Hälfte des Geldes." "Die wollen dich alle verarschen", betont Chico. Doch nicht mit ihm: "Die vergessen alle, wo ich herkomme. Mich kann man nicht so leicht verarschen."

So manche Nachricht scheint aber doch ganz hilfreich zu sein. "Aber es kommen Hinweise rein, wo ich mir sage, zu 90 % stimmt das", meint Chico. In diesem Fall habe es aber keine Belohnung gebraucht: "Da gab es auch kein Geld, keine Belohnung." Viel mehr gibt der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat zu dem aktuellen Stand der Ermittlungen aber nicht preis – nur, dass er das Gefühl hat, dass es in die richtige Richtung geht: "Die Polizei kümmert sich. Ich glaube, die werden erwischt."

Anzeige Anzeige

Imago Kürsat Yildirim auf dem roten Teppich bei der Kinderlachen Gala 2025 in der Westfalenhalle Dortmund

Anzeige Anzeige

Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-Chico, im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Kürsat Yildirim, Realitystar