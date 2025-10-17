So hart trainiert Aleks Petrovic für Fame Fighting

Aleksandar Petrovic (34) macht ernst: Am 18. Oktober steigt der Realitystar bei Fame Fighting in den Ring – und zwar gegen Yasin Cilingir (34). Direkt nach der Pressekonferenz sprach Aleks mit Promiflash über seine Vorbereitungen, die derzeit sein komplettes Leben bestimmen. "Ich trainiere zweimal am Tag. Morgens Cardio und Kraftausdauer und abends halt Boxen, viel Sparring mittlerweile", verriet er. Er stellte außerdem klar, dass ihn selbst Verletzungen nicht stoppen können.

"Ich habe auch eine Verletzung an der Nase, die ist mittlerweile gut zurückgegangen, war zum Glück nur geprellt. Knorpel abgerissen, aber jetzt kein Bruch", sagte er. Glücklicherweise stellte sich die verletzte Nase als weniger schwerwiegend heraus, als zunächst befürchtet. Und dann ist da noch die Hand: "Ich hatte mir den Finger in der Vorbereitung gebrochen, der ist immer noch schief, wie man sehen kann", so Aleks. Trotz der Einschränkungen zeigt sich der Social-Media-Star entschlossen und fokussiert: Sein Ziel bleibt der Sieg im Ring.

Neben seiner Karriere im Reality-TV und auf Social Media ist Aleks durch seine sportliche Leidenschaft bekannt – unter anderem dokumentiert er sein Training regelmäßig für seine Fans. Dabei zeigt sich, wie wichtig ihm körperliche Fitness und persönliche Bestleistungen sind. Der 34-Jährige legt generell viel Wert auf Disziplin und zieht seine Fitnessziele mit einer bewundernswerten Konsequenz durch. Genau diese Eigenschaften haben ihn in seinem bisherigen Werdegang immer wieder angetrieben und scheinen auch diesmal seine größte Stärke zu sein, während er sich auf seinen großen Auftritt bei Fame Fighting vorbereitet.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige