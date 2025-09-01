Trotz Reibereien: Ist Kathi Wagener glücklich mit Kevin?

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27), bekannt aus der Realityshow Are You The One?, haben ihre Liebe trotz vieler Höhen und Tiefen nie aufgegeben. Das Paar, das sich 2020 in der Show kennen und lieben lernte, hat seitdem eine bewegte Beziehungsgeschichte hinter sich, inklusive Trennungen und Versöhnungen. Auf die Frage eines Fans, ob sie glücklich mit Kevin sei, zeigte sich Kati nachdenklich und reflektiert. "Ja, unser gemeinsamer Weg war nicht immer leicht", verriet die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Trotz Höhen und Tiefen, Reibereien und nicht immer perfekten Momenten sei sie sich sicher: "Kevin ist mein Mann, mein Abenteuer und mein Zuhause."

Kathi teilte mit, dass ihr Partner ihr nie dagewesene Geborgenheit schenkt und zugleich die Abenteuerlust in ihr weckt. Besonders stolz ist die TV-Bekanntheit auf ihre Familie. "Er hat mir zwei kleine Wunder geschenkt, die unser größtes Glück sind", schwärmte sie von ihren gemeinsamen Kindern. Auch wenn ihre Beziehung immer wieder von kleinen Herausforderungen geprägt ist, betonte Kathi, dass genau diese Ecken und Kanten der Grund seien, weshalb sie sich immer wieder füreinander entscheiden.

Seit ihrer Zeit bei "Are You The One?" haben Kathi und Kevin bewiesen, dass Liebe nicht nur von perfekten Momenten lebt. Vielmehr ist es die Akzeptanz von Gegensätzen und das tiefe Verständnis füreinander, das sie zusammenschweißt. In der Realityshow bewunderten Fans ihre Chemie auf Anhieb, doch es sind die Jahre danach, in denen sie ihre Beziehung Tag für Tag aufs Neue festigen. Kathi sprach schon häufig über die Herausforderungen des Elternseins und den Alltag, der manchmal hektisch ist. Trotzdem findet das Paar offenbar stets zueinander zurück – genau das macht ihre Liebesgeschichte zu einer, die viele bewundern.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, TV-Pärchen