Keith Urban bewahrt Ehering von Nicole trotz Scheidung auf

Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) haben sich nach 19 Jahren Ehe getrennt. Während die Schauspielerin im September die Scheidung einreichte, sorgt der Country-Star nun mit einer besonderen Entscheidung für Aufsehen: Er will Nicole Kidmans Ehering sicher aufbewahren. Ein Insider verriet gegenüber #ShuterScoop, dass dies keine Geste der Versöhnung sei. Stattdessen wolle Keith seinen Kindern zeigen, dass die Liebe, aus der sie entstanden sind, von Bedeutung war. Trotz dieser emotionalen Haltung präsentiert sich Keith bei öffentlichen Auftritten inzwischen deutlich verändert.

Bei einem seiner jüngsten Konzerte sorgte der Musiker für Aufsehen, als er den Text eines seiner bekannten Songs, "You'll Think of Me", abänderte. Statt der Originalzeilen sang er: "Take your space and all your stupid b------ reasons" – sinngemäß: "Nimm deinen Freiraum und all deine dummen verdammten Gründe". Viele deuteten das als direkten Seitenhieb auf Nicole. Zudem veränderte Keith auch den Text eines weiteren Hits, den er seiner 25-jährigen Gitarristin Maggie Baugh widmete. Dabei bezeichnete er sich selbst als "ihren Gitarristen". Das Publikum und Experten spekulieren nun, ob dies Keiths Art ist, mit dem Ende seiner Beziehung umzugehen.

Während Keiths Verhalten nach der Trennung von Freunden als unerwartet und von Groll geprägt beschrieben wird, zeigt sich Nicole überraschend gefasst. Eine Quelle verriet dem Ok! Magazine, dass die Schauspielerin ruhig und fokussiert auf ihre Zukunft sowie auf ihre Töchter blicke. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, zudem hat Nicole zwei Adoptivkinder aus ihrer ersten Ehe mit Tom Cruise (63). In der Öffentlichkeit hat sie sich seit der Trennung kaum geäußert und scheint sich darauf zu konzentrieren, ihr Leben fernab der Schlagzeilen fortzusetzen.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

IMAGO / ABACAPRESS Nicole Kidman und Keith Urban, April 2018

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban an ihrem Hochzeitstag 2025