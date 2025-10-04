Ehe-Aus: Keith Urban streicht Lied über Nicole von Setlist

Keith Urban (57) sorgte bei seinem ersten Auftritt nach der Bekanntgabe seiner Scheidung von Nicole Kidman (58) für Aufsehen. Der Country-Musiker trat am Donnerstagabend im Giant Center in Hershey, Pennsylvania, auf und präsentierte laut Just Jared einige Veränderungen in seiner Setlist. Ein Song stach dabei besonders durch seine Abwesenheit hervor: "The Fighter", ein Stück, das ursprünglich seiner Ehefrau gewidmet war, stand plötzlich nicht mehr auf dem Programm. Der Auftritt war Teil seiner "High and Alive World Tour" und zog viele Fans an, die gespannt auf die Performance des Sängers warteten.

Bereits zuvor hatte Keith mit dem Song für Schlagzeilen gesorgt, als er den Text während eines Konzerts abwandelte und den Song seiner Gitarristin Maggie Baugh widmete. Statt "Baby, ich werde der Kämpfer sein" sang er: "Maggie, ich werde dein Gitarrist sein" – und löste so eine Menge Empörung bei seinen Fans aus. Die 25-Jährige, die eine Aufnahme des Auftritts auf Instagram teilte, reagierte überrascht und schrieb: "Hat er das gerade wirklich gesagt?"

Die Trennung von Keith und Nicole nach 19 Ehejahren wirft viele Fragen auf, und die Gerüchteküche brodelt. Besonders die Einbindung von Maggie in die jüngsten Ereignisse sorgt bei Beobachtern für Diskussionen. Während Maggie selbst zu den Spekulationen schweigt, beteuerte ihr Vater gegenüber Daily Mail: "Ich weiß von nichts, außer dass sie für ihn Gitarre spielt." Nicole hingegen soll sich von ihrem Ex "verraten" fühlen. "Sie wollte die Ehe retten und glaubte, das könnte gelingen, aber es sieht aus, als sei er bereits über sie hinweg", erklärte eine Quelle gegenüber People.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Screen Actors Guild Awards, Februar 2022

Getty Images Keith Urban, Musiker

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin