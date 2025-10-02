Christian Wolf trägt Namen seiner Tochter als Tattoo am Arm

Christian Wolf (30) hat eine außergewöhnliche Art gewählt, seiner Tochter Hazel seine Liebe zu beweisen. Das Social-Media-Sternchen ließ sich den Namen seines jüngsten Kindes auf den Oberarm tätowieren. In seiner Instagram-Story präsentierte Christian stolz das neue Kunstwerk: In Druckbuchstaben steht "Hazel", eingerahmt von einem charmanten Blätterkranz. Während er seine Tochter liebevoll auf dem Arm hält, ist das Tattoo deutlich zu erkennen. Dazu teilte er einen rührenden Gedanken: "Wenn sie irgendwann groß genug ist, wird sie das Tattoo auf der Schulter lesen können."

Hazel, die gemeinsame Tochter von Christian und der Influencerin Romina Palm (26), kam im Mai dieses Jahres zur Welt. Obwohl das Paar das Gesicht des kleinen Mädchens nicht in sozialen Medien zeigen möchte, halten sie ihre Fans dennoch mit süßen Details auf dem Laufenden. Das neue Tattoo reiht sich ein in eine besondere Geste: Auch Noah, Christians Sohn aus seiner früheren Beziehung mit Antonia Elena, wurde bereits auf seinem Körper verewigt. Der Unternehmer scheint großen Wert darauf zu legen, beide Kinder auf einzigartige Weise in seinem Leben zu würdigen.

Dass Familie für Christian ein wichtiger Anker ist, macht er immer wieder deutlich. Der vielbeschäftigte Unternehmer, der zwischen Deutschland und seinem Lebensmittelpunkt auf Zypern pendelt, steht regelmäßig vor der Herausforderung, seine verschiedenen Aufgaben und Rollen unter einen Hut zu bringen. In der Vergangenheit sprach Christian ganz offen darüber, wie schwer ihm die Trennung von seinen Kindern oft fällt. Solche emotionalen Momente zeigen, wie sehr er sich trotz seines vollen Terminkalenders bemüht, eine starke Bindung zu seinem Sohn und seiner Tochter zu pflegen.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, März 2025

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025