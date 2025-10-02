Jeje Lopes schiebt Eifersuchtsdrama bei "Love Island VIP"

Bei Love Island VIP ging es in der aktuellen Folge hoch her: Jeje Lopes, die von Beginn der Show an mit Umut Tekin (28) ein Couple bildet, wurde nach einer Szene mit Stella Stegmann (28) misstrauisch. Stella hatte während eines Gesprächs mit Umut ihren Kopf auf dessen Schulter gelegt – ein Moment, den andere Kandidatinnen beobachteten und prompt Jeje davon berichteten. Die Nachricht rüttelte an Jejes Vertrauen. Doch das war noch nicht alles. Als Jeje später ein Gespräch zwischen Umut und Filip Pavlovic (31) belauschte, hörte sie, wie Umut sagte, er könnte sich unter anderen Umständen auch mit Stella etwas vorstellen. Das schien alle bisherigen Zärtlichkeiten zu überschatten.

Trotz dieses Gesprächsfetzens, den Jeje aufgriff, schwärmte Umut, der im Rahmen der Show bereits Laura Maria Lettgen küsste, den Großteil der Zeit von ihr und ihrer Verbindung. Nachdem er jedoch von ihrer Verunsicherung erfuhr, dauerte es nicht lange, bis er das Gespräch suchte und beruhigende Worte fand. "Es war nie meine Absicht und ich würde niemals wollen, sie zu verletzen", versicherte er eindringlich. Auch Jeje schien sich dadurch beruhigen zu lassen, und es kehrte wieder Harmonie zwischen den beiden ein. "Du bist süß, bin ich dir schon so wichtig geworden?", fragte Umut lächelnd – eine Aussprache, die klärender kaum hätte sein können... für den Moment zumindest.

Die Entwicklungen zwischen Jeje, Umut und Stella sind in der Villa ein echtes Gesprächsthema und sorgen weiter für Spannung. Gerade im Reality-TV-Format sind solche kleinen Dramen an der Tagesordnung, denn jeder versucht, seine Beziehungen zu festigen und sich aber doch alle Optionen offen zu halten, um nicht vorzeitig aus der Show zu fliegen. Für Stella selbst war ihr Auftreten in dieser Situation kein Grund für ein schlechtes Gewissen. Sie erklärte, es sei normal, sich anfangs mehrere Optionen offenzuhalten, da niemand im Voraus wisse, wie sich die Dynamik entwickelt. Bleibt abzuwarten, ob diese heikle Situation wirklich endgültig geklärt ist oder künftig erneut Wellen schlagen wird.

"Love Island VIP" – ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Stella Stegmann und Umut Tekin bei "Love Island VIP"

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

