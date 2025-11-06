Gayle King bald wieder Oma: Drittes Enkelkind unterwegs

Große Freude im Hause von Gayle King (70): Die TV-Moderatorenlegende hat auf Instagram verkündet, dass sie zum dritten Mal Großmutter wird. Ihr Sohn William Bumpus Jr. und dessen Frau Elise erwarten ihr erstes Kind, worüber Gayle sichtlich begeistert ist. In einem Posting teilte sie Fotos von der Babyparty des Paares, zu denen sie schrieb: "Breaking news! Unsere Familie wächst!! Lieblingssohn Will und Lieblingsschwiegertochter Elise haben mir gerade erlaubt, diese wunderbaren Bilder zu teilen." Die Neuigkeiten wurden von zahlreichen Gratulanten gefeiert, darunter ein Kommentar von Oprah Winfreys (71) Magazin Oprah Daily: "Unsere Herzen schlagen höher für sie! Wir freuen uns so für dieses neue Kapitel!"

Der Familienzuwachs kommt nur wenige Monate nach der Geburt von Gayles zweitem Enkelkind. Im Mai begrüßte ihre Tochter Kirby Bumpus gemeinsam mit ihrem Mann Virgil Miller Tochter Grayson – ein perfektes Geschenk, wie Gayle betonte, da der Tag auch noch Kirbys Geburtstag war. Die kleine Grayson ist das Schwesterchen für Sohn Luca und vervollständigte die kleine Familie. Zur Erinnerung: Einen Monat später feierte Gayle ein weiteres Highlight, als ihr Sohn William und Elise auf dem luxuriösen Anwesen ihrer Freundin Oprah in Montecito, Kalifornien, heirateten. Schon damals schwärmte Gayle in ihrer Show über das Glück des frisch gebackenen Ehepaares.

Die Verbindung zwischen Gayle, William und Elise ist nicht nur durch diese freudigen Anlässe geprägt. Gayle hat wiederholt betont, wie sehr sie die dynamische Beziehung zwischen den beiden bewundert. Von ihrer ersten Verabredung bis zur Hochzeit habe sie "eine Liebe wie diese nie zuvor gesehen". Auch ihre innige Freundschaft zu Oprah spielt dabei oft eine Rolle: Die beiden Frauen kennen sich seit ihren 20ern und teilen glückliche wie auch private Momente miteinander. Ob als Freundin, Mutter oder Großmutter – Gayle scheint immer mit ganzem Herzen für ihre Liebsten da zu sein.

Getty Images Gayle King im Dezember 2022

Instagram / gayleking Elise Smith und William Bumpus Jr. erwarten ihr erstes Kind

Instagram / gayleking Gayle King (rechts) mit ihrer Schwiegertochter Elise und Oprah Winfrey, 2025