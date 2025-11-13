Oprah Winfreys geheimer Kreis: Nur drei echte Freunde

Oprah Winfrey (71) hat in einem Podcast offen über ihre Nähe zu anderen Menschen gesprochen. Die berühmte Talkshow-Moderatorin verriet in "Making Space with Hoda Kotb", dass sie lediglich drei Personen zu ihrem engen Freundeskreis zählt. "Ich habe nicht viele Freunde", erklärte sie während des Gesprächs und betonte, dass der Kreis besonders klein gehalten werde. Die Erweiterung ihres inneren Zirkels sei erst kürzlich geschehen, nachdem er über viele Jahre hinweg unverändert geblieben war.

Erst in den letzten fünf Jahren hätten sich einige neue Bindungen für Oprah ergeben. "Ich hatte mich erst in meinen späten erwachsenen Jahren dazu geöffnet, mich mit ein paar Menschen anzufreunden", ließ sie in der Podcast-Folge verlauten. Wer genau diese drei besonderen Menschen in ihrem Leben sind, verriet die 71-Jährige jedoch nicht. Es ist offensichtlich, dass Qualität für Oprah weit über Quantität steht, wenn es um Freundschaften geht.

Privat ist Oprah dafür bekannt, auf Beständigkeit zu setzen. Seit Jahrzehnten ist sie mit ihrem Lebensgefährten Stedman Graham (74) liiert, hält jedoch ihre Beziehung, ebenso wie ihre persönliche Welt, häufig aus dem Rampenlicht heraus. Schon oft hat sie betont, dass sie sich mit intensiven menschlichen Verbindungen, die Tiefe statt Breite suchen, besonders wohlfühlt. Als erfolgreiche Unternehmerin, Autorin und Moderatorin hat Oprah durch ihren jahrzehntelangen Einfluss viele Menschen inspiriert, doch scheint sie ihre Energie vor allem aus den wenigen, aber umso wichtigeren Verbindungen in ihrem Leben zu schöpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / gayleking Oprah Winfrey und ihre Freundinnen, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stedman Graham und Oprah Winfrey, 2019