"Opferung": "Germany Shore"-OGs schmeißen erstes Member raus

Mit Lars Maucher (29) hat Germany Shore Zuwachs bekommen. Um für einen gerechten Ausgleich zu sorgen, soll in der neuen Folge auch eine neue Frau in die Villa einziehen – doch das nur im Austausch. Für die Neue muss eines der weiblichen Familymember ausziehen. Die Macht der Entscheidung haben die OGs, also Sahel, Paulina Ljubas (28), Tommy Pedroni (30) und Walentina Doronina (25). Und die vier sind sich einig, dass vier Mädels auf der Abschussliste stehen: Sarah, Elia, Janice und Nadja. Die vier dürfen sich zwar noch verteidigen, aber am Ende steht die Entscheidung schnell fest. Die OGs entscheiden, dass Elia gehen muss. "Sie ist nett und so, aber du merkst, sie hat nicht so dieses Feuer, das wirklich ein Shore-Member ausmacht", fasst Tommy die allgemeine Meinung zusammen. Elia nimmt es gelassen: "Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit meinen Arsch in die Kamera shaken, nur um mich zu beweisen."

Der Neuzugang lässt nicht lange auf sich warten. Es kommt Paulina – aber diesmal in blond. Und sie hat vor, ihren "Hot-Girl-Summer" bei "Germany Shore" auszuleben. Für die Family ist der erste Eindruck dafür bekanntermaßen entscheidend, doch beim Einzug sorgt Pauli nicht gerade für Begeisterungsstürme – vor allem bei den OGs. "Wir brauchen nicht noch eine Barbie hier", meint Walentina noch vor dem ersten Gespräch. Im Interviewraum erklärt sie: "Die Neue kann man auch direkt nach Hause schicken, die ist so langweilig – wieder so eine Schlaftablette." Auch die Jungs sind eher mittelmäßig begeistert. Pauli muss beweisen, dass sie mehr drauf hat – immerhin musste Elia gehen, weil sie der Family zu langweilig war.

Auch wenn die Produktion nur einen Rauswurf plante, bleibt es nicht dabei. Kurz nachdem Elia gehen musste, wendet sich Juliano an die Gruppe. Er will nicht länger in der Villa bleiben, wenn sein Dauerkontrahent Enes auch dort ist. "Entweder du verlässt die Villa oder ich verlasse die Villa", meint er. Zwischen den beiden krachte es in den vergangenen Tagen immer wieder und Enes geriet auch mit anderen Familymembern aneinander. Sahel schließt sich Julianos Meinung an: "Ich bin auch der Meinung: Einer von den beiden muss gehen. Wir wollen Party und wenn ihr beide da seid, ist die Party jedes Mal gecrasht." Damit muss die Gruppe entscheiden und die Abstimmung fällt deutlich aus: Enes muss gehen. Er entscheidet sich auch direkt zu gehen und nicht bis zum nächsten Tag zu warten.

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Instagram / paulisienna Paulina, "Germany Shore"-Neuzugang

Paramount Enes von "Germany Shore" 2025