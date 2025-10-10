Offiziell: Das ist der neue Cast von "Germany Shore" 2025

Die beliebte Realityshow Germany Shore kehrt mit ihrer fünften Staffel zurück und startet am 28. Oktober auf dem Streamingdienst Paramount Plus. Vorfreude dürfte vor allem der jetzt auf Instagram enthüllte Cast wecken, der eine Mischung aus bekannten Gesichtern und spannenden Neuzugängen bietet. Zurückkehren werden Walentina Doronina (25), Paulina Ljubas (28), Tommy Pedroni (30) und Belly, die schon in der Vergangenheit für Drama und Unterhaltung gesorgt haben. Neu im Aufgebot sind Gigi Birofio (26), Enes, bekannt aus "Are You The One?", Fabian von Too Hot To Handle: Germany sowie Janice, die das Team in dieser Staffel komplettiert.

Die kommende Staffel verspricht jede Menge Drama – das zeigen Enes und Paulina schon jetzt, indem sie sich vor der Ausstrahlung unter dem Post des Formats streiten. Auf den Kommentar eines Nutzers, der behauptet, Paulina und Tommy seien zu langweilig für die Show, reagiert Enes mit: "Raus mit denen." Doch die aktuelle Sommerhaus-Bewohnerin lässt sich das nicht gefallen und bezeichnet ihren TV-Kollegen als "Eintagsfliege". Enes kontert daraufhin: "Du und Tommy haltet euch nur dadurch, dass ihr in jedem Format hinterf*tzig Stress bei Leuten schürt, die gerade relevant sind. Ob man darauf stolz sein sollte..."

Bereits zum Ende des Sommers wurde von Paramount Plus angekündigt, dass die neue Staffel in den Startlöchern steht und ab Herbst wieder für ordentlich Trubel sorgen wird. Dabei ist besonders Gigi ein bekanntes Gesicht aus dem Reality-TV-Universum, der mit seiner humorvollen Art eine große Fangemeinde gewonnen hat. Mit der offiziellen Bekanntgabe des Casts sieht es ganz so aus, als würde "Germany Shore" auch in seiner fünften Staffel an bewährte Erfolgsrezepte anknüpfen. Fans können sich auf jede Menge Unterhaltung und unvergessliche Momente freuen.

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Paramount Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, "Germany Shore"-Bekanntheiten

Paramount Enes von "Germany Shore" 2025

