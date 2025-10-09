Nach Ehe-Aus: Nicole Kidman gesteht Gefühlschaos

Nicole Kidman (58) hat sich kürzlich bei der Chanel-Modenschau im Rahmen der Pariser Fashion Week gezeigt – einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte seit der Trennung von Keith Urban (57) Ende September. Die Schauspielerin trat selbstbewusst in einem eleganten Outfit aus weiter Jeans und einem weißen Oversized-Hemd auf und nahm in der Front Row Platz. Begleitet wurde sie von ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). In einem Instagram-Video, das die Vorbereitungen hinter den Kulissen zeigt, offenbarte Nicole, dass ihre Souveränität nur gespielt war: "Ich bin einfach sehr nervös", gestand sie offen.

Obwohl Nicole längst ein Profi auf dem roten Teppich ist und selbst schon für Chanel über den Laufsteg geschritten ist, verspürte sie bei einem der ersten öffentlichen Auftritte seit Bekanntwerden ihrer Scheidung offensichtlich eine neue Art der Anspannung. In dem Video lässt Nicole zudem keinen Zweifel an ihrer Begeisterung für Matthieu Blazy, den neuen Kreativdirektor der Marke: "Ihn bei seiner ersten Show feiern zu können, ist etwas ganz Besonderes." Besonders auffällig: Ihre beiden Töchter wichen Nicole nicht von der Seite und sorgten auf diese Weise wohl für emotionale Geborgenheit inmitten des Trubels.

Dass Nicole trotz aller privaten Herausforderungen ihrer gewohnten Präsenz treu bleiben kann, hat sie bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Kürzlich strahlte sie auf einer Veranstaltung der amfAR-Gala in Texas, wo sie als Rednerin auftrat, und präsentierte sich als starke Frau. Nicole, die sich nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin einen Namen in Hollywood gemacht hat, legte auch in Paris trotz Unsicherheiten einen gelungenen Auftritt hin.

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025