Nicole Kidman spricht über Heilung nach Trennung von Keith

Nicole Kidman (58) hat sich nach der Trennung von Keith Urban (57) öffentlich zu Wort gemeldet und Einblicke in ihre aktuelle Gefühlswelt gegeben. In einem Interview mit Harper’s Bazaar sprach die Schauspielerin, die kürzlich die Scheidung nach 19 gemeinsamen Ehejahren eingereicht hat, über die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringen kann. Sie betonte, dass es für sie wichtig sei, schmerzhafte Erfahrungen zu durchleben, um daran zu wachsen. "Du wirst dich gebrochen fühlen, doch wenn du dich sanft und langsam vorwärtsbewegst, wird es vorübergehen", offenbarte die Schauspielerin dabei.

Die Ehe von Nicole und Keith, die zwei gemeinsame Töchter haben, war im Sommer ins Wanken geraten, nachdem die beiden getrennt voneinander lebten und Keith sich vermehrt auf seine musikalische Karriere konzentrierte. Mitte August berichtete E! News, dass Nicole zunächst versucht habe, ihre Beziehung zu retten, bevor sie am 30. September offiziell die Scheidung einreichte. In den Unterlagen einigten sich beide auf ein gemeinsames Sorgerecht: Während Nicole als Hauptbezugsperson fungiert, soll Keith Zeit mit den Töchtern verbringen, wann immer es sein Terminplan erlaubt. Berichten zufolge plant Nicole zudem, künftig mit ihren Töchtern nach Portugal zu ziehen.

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Trennung wirkte die Oscar-Preisträgerin selbstbewusst und gefasst – doch hinter den Kulissen offenbarte sie ihre Unsicherheiten. Begleitet von ihren Töchtern zeigte sich Nicole kürzlich bei der Pariser Fashion Week und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Trotz nervöser Momente ließ sie sich nicht entmutigen und präsentierte sich in einem zeitlosen Look, der Eleganz und Bodenständigkeit miteinander verband. Der Auftritt zeigte, dass sie auch in schwierigen Zeiten Stärke beweist und ihr Fokus weiterhin auf ihrer Familie liegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman bei Chanel auf der Pariser Fashion Week, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Mai 2025