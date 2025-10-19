Taylor Swifts Hochzeit: Spektakulärer Kleiderwechsel geplant

Taylor Swift (35) und ihr Verlobter Travis Kelce (36) stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen – und schon jetzt sorgt ein besonderes Detail für Gesprächsstoff: Designerin Vera Wang (76) prophezeite, dass die Sängerin an ihrem großen Tag mehrere Kleider tragen wird. Gegenüber E! News erklärte sie: "Ich glaube nicht, dass es nur ein Kleid sein wird." Auch Star-Designer Christian Siriano (39) äußerte sich bei derselben Veranstaltung und vermutete, dass Taylor Spitze in ihr Outfit integrieren könnte – ein Stoff, den sie bereits in der Vergangenheit bei besonderen Anlässen trug.

Laut Insidern stehen die Hochzeitsvorbereitungen noch ganz am Anfang, doch bereits jetzt gibt es erste Überlegungen zur Location. Wie Us Weekly berichtet, planen Taylor und der Kansas-City-Chiefs-Star eine private Zeremonie im Kreis enger Freunde und Familienmitglieder. Große Promi-Aufläufe sollen vermieden werden – stattdessen soll der Tag "bedeutungsvoll und intim" werden. Zahlreiche Designer haben die Sängerin bereits kontaktiert, um Vorschläge für ihre Garderobe zu unterbreiten, doch laut einem Insider habe sie sich bisher noch nicht entschieden.

Taylor und Travis gaben im August ihre Verlobung bekannt und erhielten dafür begeisterten Applaus von ihren Fans. Sollte Taylor tatsächlich mehrere Outfits wählen, würde sie damit in die Fußstapfen ihrer besten Freundin Selena Gomez (33) treten, die bei ihrer eigenen Hochzeit in drei verschiedenen Kleidern strahlte. Derzeit genießt das Paar es, gemeinsam alle Details zu planen, und laut Insidern hat die Sängerin großen Spaß daran, sich Inspirationen für ihren Traumtag zu holen. Es bleibt spannend, welchen Look Taylor am Ende wählt – und ob sich die Vermutungen über einen spektakulären Kleiderwechsel tatsächlich bestätigen.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025