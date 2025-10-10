Sommerhaus-Star Edda Pilz offenbart frühere Essstörung

Edda Pilz ist in TV-Shows für ihr feuriges Temperament bekannt. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich nun von einer nachdenklichen Seite. Ganz offen spricht sie mit ihren Followern über Essstörungen – ein Thema, das sie selbst lange begleitete. Mit etwa 19 Jahren begann sie, ihre Ernährung strikt zu kontrollieren und exzessiv Sport zu treiben. Anfangs war das Ziel noch ein gesünderes Leben, doch schleichend geriet sie in einen Teufelskreis. "Mir gefiel das Gefühl der Kontrolle und das Immer-Dünner-Werden", gesteht die Influencerin.

Edda berichtet weiter, wie sehr die Essstörung nicht nur körperlich, sondern auch psychisch an ihr zehrte. Neben Kreislaufproblemen, ständigem Zittern und Schwächeanfällen gehörten auch ungesunde Ängste zu ihrem Alltag. "Ich hatte Angst, zuzunehmen oder etwas 'Falsches' zu essen, selbst bei ganz normalen Lebensmitteln", schildert sie. Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, musste sie sich zuerst eingestehen, dass sie an einer Essstörung litt. "Es ist eine Erkrankung, die nie ganz weggeht, aber man lernt, damit umzugehen. Ich kann mittlerweile gut damit umgehen", versichert die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin.

Im Sommerhaus sorgt Edda immer wieder für Schlagzeilen. Die turbulente Beziehung zu Michael Klotz steht dabei häufig im Mittelpunkt. Laut Sam Dylan (34) sind die beiden sogar inzwischen getrennt. "Der Micha hatte ja auch schon ein Date in Köln gehabt, der hat auch schon irgendwie eine neue Flamme. Eine Unbekannte", plauderte er im Rahmen seiner "Iconic Drama"-Tour gegenüber Promiflash aus. Bestätigt haben die TV-Stars dies allerdings bislang noch nicht.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, September 2025

RTL Mich Klotz, Edda Pilz, Ryan Wöhrl und Lina im "Sommerhaus der Stars"

