Filip Pavlovic entschuldigte sich nicht bei Tatum Koch

Tatum Koch (27) und Filip Pavlovic (31) sorgen derzeit für Aufsehen bei Love Island VIP. Nachdem sich die beiden Reality-TV-Stars nähergekommen waren, entschied sich Filip kurzerhand dazu, sein Couple gegen Joena Steilen auszutauschen. Danach herrschte Funkstille zwischen den beiden. Gegenüber Promiflash verriet die Brünette nun, dass Filip im Anschluss nicht von sich aus das Gespräch mit ihr suchte. "Ich habe tatsächlich den Schritt auf ihn zugemacht, weil ich ihm die Möglichkeit geben wollte, dass er sich entschuldigt", erklärte sie. Entschuldigt habe er sich erst auf ihre Initiative hin, was sie enttäuschte.

Doch der Streit nahm nun eine neue Wendung. Laut Tatum habe Filip vor wenigen Tagen eine Aussage gemacht, die sie massiv irritierte. Sie kritisierte, dass er eine Frage beantwortet habe, die ihre Glaubwürdigkeit infrage stelle, obwohl sie nicht gelogen habe – Filip soll dabei das angebliche Schäferstündchen in der Private Suite dementiert haben. Besonders aufgebracht war sie außerdem über Gerüchte, dass sie nicht die Einzige gewesen sei, mit der Filip intime Stunden verbrachte. Seine Aussage habe "alles wieder zunichte gemacht", betonte sie.

Nachdem Filip sich bei der Paarungszeremonie für Joena entschieden hatte, war Tatum sichtlich emotional und verletzt. In dem Moment platzte ihr schließlich heraus, dass sie und der Realitystar zuvor intim gewesen seien – obwohl er sie gebeten hatte, dies für sich zu behalten. Mit ihrem Geständnis brachte sie nicht nur Filip in Erklärungsnot, sondern löste auch in der Villa eine Welle an Spekulationen aus.

Collage: Imago, IMAGO / Future Image Collage: Filip Pavlovic und Tatum Koch

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin