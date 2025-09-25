Überraschung: Es gibt ein "Princess Charming"-Wiedersehen

Schon bevor das große Finale der fünften Staffel von Princess Charming richtig in Fahrt kommen konnte, war alles vorbei. Nessi (28), die Princess der aktuellen Staffel, entschied sich überraschend, die Sendung vorzeitig abzubrechen. Doch für die Fans gibt es jetzt gute Nachrichten: Ein Wiedersehen steht an, und die Zuschauer bekommen eine Chance, all ihre offenen Fragen beantwortet zu bekommen. Am 2. Oktober wird Moderatorin Charlotte Würdig (47) auf RTL+ herausfinden, wer nach der Show vielleicht doch noch die große Liebe gefunden hat.

In einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde angekündigt: "Nach dem Finale der 10. Folge von 'Princess Charming' bleiben viele offene Fragen – und die müssen geklärt werden." Die Fans können sich auf spannende Einblicke und ehrliche Gespräche freuen. Insbesondere das Verhältnis der Kandidatinnen untereinander und Nessis aktueller Beziehungsstatus stehen laut Ankündigung im Mittelpunkt. Ob es nach Ende der Dreharbeiten noch romantische Entwicklungen gab, bleibt bis zur Ausstrahlung ein gut gehütetes Geheimnis.

Die Fans sind zumindest bereits jetzt aus dem Häuschen und können es kaum erwarten, endlich zu erfahren, was hinter den Kulissen der diesjährigen "Princess Charming"-Staffel abging. "Wuhuuu, unsere Gebete wurden erhört!", freut sich eine Userin über die angekündigte Reunion. Kommentare wie "Ein Wiedersehen – so gut und so nötig für diese Staffel" und "Danke, dass es ein Wiedersehen gibt" unterstreichen zusätzlich, wie unbefriedigt und verwirrt die Fans nach dem abrupten Ende der Staffel zurückgelassen wurden. Alle Fans blicken nun gespannt auf die kommende Folge und darauf, wie sich die Geschichten rund um die Princess und die Kandidatinnen weiterentwickelt haben.

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025