Vergeben? Nessi Borck darf bald Beziehungsstatus lüften

Noch bis vor wenigen Tagen war Vanessa Borck (29) alias Nessiontour als Princess Charming im TV zu sehen. Bis zur finalen Ausstrahlung durfte die Influencerin nichts zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus sagen. Da Nessi aber abgebrochen hat und die Sendung somit endet, darf sie bald verraten, ob sie vergeben ist oder nicht. Die Mutter einer Tochter kann das kaum abwarten – ist sie etwa vergeben? "Ich darf bald endlich offen reden. [...] Natürlich darfst du während der Ausstrahlung nicht über deinen Beziehungsstatus sprechen – aber bald kann ich es tun, das ist voll schön. Es ist schön, dass ich diesen Teil [meines Lebens] bald wieder öffentlich teilen darf", strahlt sie in ihrer Instagram-Story. Und offenbar hat Nessi einiges zu erzählen: "Dann gibt es hier auf dem Kanal keine Geheimnisse mehr zum Thema Beziehungsstatus."

Nach Folge zehn endete das Abenteuer "Princess Charming" für Nessi mit jeder Menge Tränen. Nachdem ihre Favoritin Lotti freiwillig gegangen war, konnte die Princess nicht mehr weitermachen. Unter Tränen erklärte sie den anderen Kandidatinnen: "Mein Herz ist so kaputt, dass ich gerade einfach niemanden mehr reinlassen kann." Ein Schock für die Mädels und auch die Fans, denn einen Abbruch gab es in der Datingshow noch nie. Ihre Entscheidung scheint Nessi aber nicht zu bereuen. Im Netz zeigte sie sich dankbar für die Zeit: "Danke an diese Staffel. Ich bin so, so dankbar für die ganze Zeit und denkt dran: zu fühlen ist ein großes Geschenk."

Mit Lotti schien Nessi eine besondere Verbindung zu haben. Das vorzeitige Ende von "Princess Charming" überraschte auch Lotti selbst. Gegenüber Promiflash erklärte sie aber, dass sie Nessis Entscheidung für richtig halte: "Von dieser Konsequenz war ich sehr erschrocken, kann es aber nachvollziehen und finde es auch fair den anderen Frauen gegenüber." Überrascht waren auch die verbliebenen Kandidatinnen. Allerdings war die ein oder andere schon getroffen. So meint beispielsweise Seinep zu Promiflash: "Es war ein krasser Moment, der mich wirklich verletzt hat und den ich erst mal sacken lassen musste."

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Princess Charming, RTL+ Nessi und Lotti bei "Princess Charming", 2025

RTL Nessi Borck, Vanessa, Seinep und Donija bei "Princess Charming"