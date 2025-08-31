"Princess Charming"-Nessi möchte nicht mehr schwanger werden

Vanessa Borck (28), die diesjährige Princess Charming, hat im Interview mit RTL eine tief emotionale Seite von sich gezeigt. Die 28-Jährige, die auf Social Media als "nessiontour" bekannt ist, sprach über ihren Entschluss, keine Kinder mehr bekommen zu wollen. Ihre kleine Tochter Olivia sei ihr Lebensmittelpunkt, doch eine dramatische Erfahrung habe ihre Einstellung verändert: Während Nessi schwanger war, erlitt ihre damalige Partnerin Ina nur zwei Tage vor der Geburt einen Schlaganfall. "Wir haben um Leben und Tod gekämpft und ich habe einfach richtig doll Angst, wenn ich nochmal schwanger werden sollte, dass ich vielleicht nochmal einen Menschen in meinem Leben verlieren werde. Ich habe Angst, dass dem Kind etwas passiert oder meiner Partnerin", beschreibt sie die belastenden Gedanken, die sie bis heute prägen. Mit den Tränen kämpfend gesteht sie: "Ich wollte aber mal zwei Kinder haben. Ich wollte auch immer zweimal schwanger werden, aber das hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht."

Trotz der schwierigen Vergangenheit bleibt für die ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin eine Möglichkeit offen: Ein weiteres Kind kommt für Nessi nur infrage, wenn ihre zukünftige Partnerin bereit wäre, die Schwangerschaft auf sich zu nehmen. Für sie ist es von großer Bedeutung, dass Wünsche in einer Beziehung auf Augenhöhe erfüllt werden. "Ich möchte nicht, dass ein Mensch seinen Wunsch für mich aufgibt. Niemals", erklärt sie. Deshalb habe sie bei potenziellen Partnerinnen immer offen angesprochen, ob sie selbst Kinder möchten und wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen. Der Gedanke, noch einmal Mutter zu werden, sei zwar sehr fern, aber unter den richtigen Bedingungen nicht ausgeschlossen.

Die Social-Media-Persönlichkeit, die für ihre Ehrlichkeit und Offenheit bekannt ist, zeigt sich in ihrem Privatleben als starke Kämpferin und liebevolle Mutter. Sie denkt vor allem an das Wohl ihrer Tochter und die Zukunft, die sie für beide sicherstellen will. Nessi hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut und lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Dabei setzt sie nicht nur ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit, sondern spricht auch mutig über schwierige Themen.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, Die neue "Princess Charming"

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Olivia

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin