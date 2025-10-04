"Die Bachelorette"? Nessi Borck ist offen für Datingshows

Vanessa Borck (29) hat ihren Fans auf Instagram spannende Einblicke in ihre Zukunftspläne gewährt. Die Social-Media-Größe, die zuletzt als Princess Charming in einer Datingshow auf der Suche nach der großen Liebe war, ist nach wie vor Single – und offen für neue Abenteuer. In einer Fragerunde sprach sie über die Möglichkeit, eines Tages bei einer anderen Datingshow wie Die Bachelorette mitzuwirken. "Ich bin auf jeden Fall bereit dafür", zeigte sich die Influencerin entschlossen und betonte, dass sie auch im Fernsehen echte Gefühle entwickeln könne.

Aktuell gebe es zwar keine konkreten Pläne für ein neues TV-Engagement, aber Nessi schloss es nicht aus, erneut in einer Datingshow die große Liebe zu suchen. Ob vor der Kamera oder im realen Leben, für sie steht fest, dass sie offen für beides ist. Besonders spannend fände sie Formate, bei denen die Teilnehmer vorher wüssten, auf wen sie treffen, da dies helfen könnte, besser einschätzen zu können, ob die Lebensrealitäten zusammenpassen. Trotz ihrer bisherigen Erfahrungen sei sie optimistisch und glaube daran, dass am Ende alles seinen Lauf nehme: "Ich bin offen, meine Liebe im Fernsehen zu finden, und ich bin genauso offen, sie im 'echten' Leben zu finden. Am Ende glaube ich einfach, dass das Schicksal seinen Weg geht, und ich nehme das, was kommt."

Die Reise der diesjährigen Princess Charming verlief für die Influencerin dabei nicht ohne Herausforderungen. Nachdem ihre Favoritin in der Show ihre Gefühle nicht erwidert hatte und vorzeitig ging, entschied sie sich damals, ihre Suche in der Sendung abzubrechen. Diese Erfahrung hat Nessi jedoch in ihrem Glauben an die Liebe nicht erschüttert – im Gegenteil. Trotz der Enttäuschung zeigte sich die Wahl-Berlinerin dankbar für die Chance, im Fernsehen echte Emotionen zu erleben.

Anita Bugge / Future Image / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Nessi und Lotti bei "Princess Charming", 2025