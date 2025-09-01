Katharina Eisenblut ist enttäuscht: Sie ist nicht schwanger

Katharina Eisenblut (31) ist traurig. Die Sängerin beklagte sich kürzlich über Übelkeit und entschied sich daher dazu, einen Schwangerschaftstest zu machen. Das Ergebnis teilt sie nun mit ihren Instagram-Followern. In ihrer Story hält sie den Test erwartungsvoll in die Kamera – dieser weist allerdings nur einen Strich auf. Er ist also negativ. "Manchmal frage ich mich, warum mein Herz so fühlt, wie es fühlt. Heute habe ich wieder gemerkt, dass da in mir dieser Wunsch nach einem dritten Kind schlummert", schreibt die Influencerin.

Nach der Geburt ihrer Tochter ist Katharina also wieder bereit für weiteren Nachwuchs – doch der Weg dahin gestaltet sich schwieriger, als sie es sich erhofft hat. Bereits bei ihrer letzten Schwangerschaft dauerte es seine Zeit, bevor sich ihr Wunsch endlich erfüllte. "Beim letzten Mal habe ich über 16 Monate gewartet, voller Hoffnung, voller Sehnsucht, und irgendwo tief in mir wäre es schön gewesen, wenn es diesmal einfach so passiert – ohne diesen langen Weg", erklärt sie mit ehrlichen Worten.

Die DSDS-Bekanntheit teilte ihren Followern erst vor wenigen Stunden mit, einen Schwangerschaftstest machen zu wollen. Der Grund dafür war eine anhaltende Übelkeit, die sie sowohl von ihrem eigenen Parfum, dem Essen ihrer Mutter, als auch im Auto überkam. "Mir ist gerade richtig schlecht. [...] Keine Ahnung, was los ist", verriet sie. Begleitet wurde dieses Gefühl von lebhaften Träumen, in denen sie wiederholt eine Schwangerschaft erlebte. Der negative Test ist für Katharina nun ein kleiner Rückschlag, der sie jedoch nicht davon abhält, an ihrem Traum festzuhalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Mann Dominic, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, TV-Bekannteit

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, September 2025