Prinz Andrew und Prinzessin Kate verpassen sich nur knapp

Prinzessin Kate (43) bescherte ihren Kindern kürzlich ein magisches Erlebnis: Gemeinsam mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) erkundete sie die Kulissen der neuen Harry Potter-Serie von HBO im Windsor Great Park. Doch laut Mirror wäre der Tag beinahe von einem unerwarteten Zusammentreffen getrübt worden. Denn Berichten zufolge soll Prinz Andrew (65) das Set ebenfalls besucht haben – nur knapp entgingen sich die Royals.

Während Kate mit den Kindern die jungen Schauspieler und den Regisseur traf, sorgte Andrews unerwartetes Auftauchen mit seinen Enkelkindern hinter den Kulissen für Staunen. "Es war etwas seltsam, dass er auftauchte, aber es war schön zu sehen, wie die Kinder so viel Spaß hatten", sagte eine Quelle dem Magazin. Für den in einen Skandal verwickelten Herzog von York war es ein seltener öffentlicher Moment, da er sich in seinem Zuhause – der Royal Lodge in der Nähe des Sets – meist aus dem Rampenlicht zurückzieht.

Während Kate zu den unangefochtenen Lieblingen der britischen Monarchie gehört, hat sich Andrew bereits vor Jahren selbst ins Aus geschossen. Nachdem ihm eine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) nachgewiesen werden konnte, musste er all seine royalen Pflichten 2019 niederlegen. Seither wird er von den arbeitenden Royals weitestgehend gemieden. Zuletzt wurde bekannt, dass sowohl Andrew als auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) – die ebenfalls in Kontakt mit dem Straftäter stand – vom royalen Weihnachtsfest ausgeschlossen werden.

Anzeige Anzeige

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Prinz William, Herzogin Camilla, Herzogin Kate und Prinz Andrew bei der Royal Wedding 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William nach der Trauerfeier für die Herzogin von Kent im Jahr 2025