Weihnachtspläne bringen Prinz Andrews Töchter in Zwickmühle

König Charles (76) hat offenbar beschlossen, Weihnachten ohne Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) zu feiern. Wie unter anderem Mirror berichtet, plant der Monarch, die beiden von den traditionellen Feierlichkeiten im Sandringham House fernzuhalten. Hintergrund sind die Enthüllungen über Sarahs Verbindung zu dem inzwischen verstorbenen Jeffrey Epstein (†66) sowie generelle Skandale um Andrew. Für deren Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), stellt sich nun die brisante Frage: Feiern sie mit dem Rest der Royals oder stellen sie sich auf die Seite ihrer Eltern?

Charles' Entscheidung wird von seinem Sohn, Prinz William (43), unterstützt. Beide seien besorgt um den Ruf der Monarchie, den Andrews und Sarahs Verhalten weiterhin belasten könnte. Gleichzeitig habe Charles ein großes Herz für die beiden Schwestern, wie königliche Insider betonen. Doch das Dilemma bleibt für Beatrice und Eugenie bestehen, da sie zwischen der Loyalität zu ihren Eltern und der Nähe zu ihrer erweiterten Familie wählen müssen. Im letzten Jahr verbrachte Eugenie die Festtage mit der Familie ihres Mannes Jack Brooksbank (39), während Beatrice dem Weihnachtsfest bei den Royals beiwohnte. Ob sie dieses Jahr beide erneut getrennte Wege gehen, ist noch unklar.

Bereits zuvor sollen sich die beiden Schwestern jedoch von ihrem Vater distanziert haben. Grund dafür soll das Enthüllungsbuch "Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York" des Historikers Andrew Lownie sein, das neue Details über die enge Verbindung Andrews zu Jeffrey Epstein ans Licht bringen soll. Wie Daily Mail berichtete, seien die Schwestern "zutiefst entsetzt" über die neuen Enthüllungen und es sei unklar, ob sich die Beziehung zu ihrem Vater jemals wieder erholen kann.

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Mai 2023