Oben-ohne vorm Fenster: Daniela Katzenberger polarisiert

Daniela Katzenberger (38) sorgt mit einem freizügigen Social-Media-Clip für Wirbel. In einem Video, das sie in einem Hotelzimmer zeigt, sitzt der Reality-TV-Star vor einem bodentiefen Fenster mit Aussicht über die Stadt. Nur mit einem Handtuch um die Hüfte bekleidet und mit nacktem Rücken streckt Daniela die Arme in die Luft. Ihren Beitrag kommentierte sie mit den Worten: "Hallo Schweiz, ich bin jetzt auch da."

Die Reaktionen ihrer Fans auf den Oben-ohne-Clip könnten unterschiedlicher kaum sein. Viele ihrer Follower überschütten die Kult-Blondine mit Komplimenten und wünschen ihr eine schöne Zeit. Kommentare wie "Mega Video, wünsche dir eine wunderschöne Zeit" oder "Wow, wie hübsch" zeigen ihre Begeisterung. Doch nicht alle sind positiv gestimmt. Einige kritisieren, dass Daniela ihrer Meinung nach inzwischen zu häufig freizügige Inhalte teilt. "Langsam finde ich es etwas zu viel, wie sie sich präsentiert", urteilte ein User, während ein anderer meinte: "Es geht nur noch um ihr Äußeres." Ein User verglich Daniela sogar mit Heidi Klum (52), die sich auch des Öfteren freizügig im Netz präsentiert: "Zweite Heidi, zeigt sich immer öfter hüllenlos."

Das Topmodel fühlt sich in seiner Haut pudelwohl und hat offensichtlich kein Problem, das auch zu zeigen. Vor Kurzem posierte die vierfache Mama vor malerischer Kulisse für das französische Magazin Paris Match – und das komplett nackt. Auf Instagram teilte Heidi stolz ein Foto des Covers.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, August 2025

Anzeige Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Oktober 2024