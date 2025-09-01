Sophia begleitet Mama Daniela Katzenberger auf roten Teppich

Mit ihren zehn Jahren hat es Sophia Cordalis (10) schon auf den roten Teppich geschafft – und das mit einer Souveränität, die viele Erwachsene alt aussehen lässt. Auf Fotos, die RTL vorliegen, scheint die Tochter von Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (58) die Blitzlichter und das Rampenlicht sichtlich genossen zu haben. Doch dieser glamouröse Auftritt musste verdient werden: Ein Notendurchschnitt von 1,5 war die Voraussetzung, um erneut in die Welt des Glanzes und Glamours einzutauchen. "Hat sie mega geschafft!", lobte Daniela ihre Tochter sichtlich stolz.

Sophia liebt die Kameras und scheint sich auf dem roten Teppich richtig wohlzufühlen – eine Eigenschaft, die sie vielleicht von ihrer Familie geerbt hat. Auch Oma Iris Klein (58) sorgt für Furore: Sie ist ein Vorbild für Sophia, wie man selbstbewusst über den Laufsteg schreitet. Iris präsentierte zuletzt ihre Ausstrahlung und Haltung bei einer Show der New Yorker Designerin Pia Bolte. Sophia, die mit regelmäßigem Lob für ihre schulischen Leistungen nicht nur ihre Eltern beeindruckt, liebt es, Oma Iris zuzusehen, und nimmt sich bereits einiges von ihr ab. Der Wunsch, eines Tages selbst zu modeln, wird bei ihr immer konkreter.

Dass Sophia großes Talent und Sinn für Show hat, dürfte niemanden überraschen. Schließlich steht sie in einer Familie, die das Rampenlicht nur zu gut kennt. Ihre stolze Mama Daniela kommentierte in der Vergangenheit oft humorvoll Sophias Enthusiasmus für Make-up und Mode. Nun entwickelt sich die Kleine, die vor einem Jahr mit ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt in München die Kameras verzauberte, langsam zu einem Nachwuchs-Star. Mit Vorbildern wie Iris und Daniela scheint es, als würde Sophia die Katzenberger-Frauenpower in die nächste Generation tragen – und wer weiß, wohin der Laufsteg sie noch führen wird.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

IMAGO / Future Image Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Enkelin Sophia