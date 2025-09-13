"Geist": Daniela Katzenberger scherzt über Red-Carpet-Look

Daniela Katzenberger (38) zog an der Seite ihres Ehemanns Lucas Cordalis (58) bei der Bertelsmann-Party in Berlin nun alle Blicke auf sich. Auf dem roten Teppich beeindruckte der TV-Star in einem roten, knöchellangen Kleid mit Cut-outs am Ausschnitt und Bauch, das ihre Figur perfekt betonte. Die 38-Jährige kombinierte den Look laut Bunte mit glatten, offenen blonden Haaren und cremefarbenen High Heels. Lucas hielt sich modisch dezent zurück und entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug, den er mit weißen Sneakern auflockerte. Daniela zeigte sich jedoch auf Instagram nicht ganz zufrieden mit ihrem Auftritt.

In ihrer Story postete die Kult-Blondine ein Bild von sich und Lucas auf dem roten Teppich und witzelte: "Lieber Gott, ich seh aus wie Casper, der freundliche Geist. Wie kalkig kann man aussehen." Anschließend verglich sie sich scherzhaft mit der animierten Geisterfigur und amüsierte sich darüber, dass sie wie Zwillinge aussehen würden. Neben Daniela und Lucas versammelten sich laut Bunte zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und der Unterhaltungsbranche in der Bertelsmann-Repräsentanz. Bushido (46) erschien in Begleitung seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43), während Verona (57) und Franjo Pooth (56) ebenfalls angeregt mitfeierten.

Daniela und Lucas, die seit Jahren ein eingespieltes Team sind, genießen es sichtlich, hin und wieder gemeinsam öffentliche Auftritte zu absolvieren. Besonders Daniela, bekannt für ihre offene und sympathische Art, beeindruckt bei solchen Anlässen regelmäßig mit extravaganten Outfits und ihrem feinen Modegespür. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2016 zeigt sich das Paar immer wieder innig und glücklich auf Veranstaltungen. Ihre Tochter Sophia bleibt dabei meist zu Hause, darf aber hin und wieder mit auf den roten Teppich. So verbindet Daniela auf charmante Weise Familie, Glamour und ihren unverwechselbaren Humor.

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024