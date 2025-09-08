Rabenmutter? Daniela Katzenberger äußert sich zum Shitstorm

Oh je, da musste sich Daniela Katzenberger (38) aber einiges anhören: Vor wenigen Tagen wurde die Blondine nicht nur von ihrem Ehemann Lucas Cordalis (58), sondern auch von ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (10) auf den Red Carpet begleitet. Für die Schülerin war das ein ganz besonderer Moment – vor allem, weil sie währenddessen High Heels tragen durfte. Genau das löste im Netz aber einen regelrechten Shitstorm aus, zu dem die Katze sich nun in einem Instagram-Video äußert. "Die hab ich ihr gekauft. Warum? Weil ich eine Rabenmutter bin", sagt sie ironisch. Die Kritik daran scheint die TV-Persönlichkeit offensichtlich übertrieben zu finden.

Daniela erklärt, dass ihre Tochter die Schuhe für gerade mal zehn Minuten, also die Zeit, die sie über den Teppich liefen, getragen habe. Sie selbst finde nichts Verwerfliches daran – schließlich sei dieses Outfit nicht die Regel, auch wenn sie wisse, dass Sophia sich das natürlich von ihrer Mama abschaue. "Ich sage halt immer, und das sage ich jetzt auch nochmal: Ich kann ihr nichts verbieten, was ich selber mache. Ich kann nicht Dinkelkekse predigen und selbst die Sahnetorte fressen", lacht sie. Wenn Themen wie solche für so viel Aufregung sorgen, frage sich die 38-Jährige lediglich: "Bin ich zu locker oder die anderen spießig?"

Eines ist aber sicher: Daniela erfüllte Sophia nicht nur mit den Schuhen, sondern auch mit ihrem Auftritt allgemein einen ganz großen Wunsch! Das Blitzlichtgewitter genoss die Zehnjährige ganz offensichtlich in vollen Zügen. Ein Privileg, das sie sich aber auch erst einmal verdienen musste! Ein Notendurchschnitt von 1,5 war die Voraussetzung, um erneut in die Welt des Glanzes und Glamours einzutauchen. "Hat sie mega geschafft!", lobte Daniela ihre Tochter sichtlich stolz gegenüber RTL.

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025