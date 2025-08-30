Wegen dieser Dame trennte sich Iris Klein kurz von Stefan

Iris Klein (58) und Stefan Braun haben sich nach einem turbulenten Eifersuchtsdrama wieder zusammengerauft. Der Reality-TV-Star löste kurzzeitig die Beziehung auf, nachdem Stefan während Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik eine andere Frau kennengelernt hatte. Laut den Berichten von Bild handelt es sich bei der Frau um die Fitness-Expertin Nazret, mit der sich Stefan offenbar gut verstand. Der Zwischenfall löste bei Iris Ängste aus, die sie wohl an frühere Erfahrungen mit ihrem Ex-Mann Peter Klein (58) erinnerten.

Auslöser für das Eifersuchtsdrama? Laut Nazret habe Stefan einmal den Arm gelegt, um sie gelöst, um sie zu trösten. Ein Anwesender erzählte wohl Iris davon und die Mama von Daniela Katzenberger (38) sah rot. "Iris hat sich von Stefan getrennt und ihn blockiert. Er war fix und fertig", berichtete Nazret im Gespräch mit dem Medium. Die Content Creatorin betonte jedoch, dass die Verbindung zwischen Stefan und ihr völlig harmlos war: "Freundschaftlich. Nicht mehr und nicht weniger." Nazret erhielt dennoch eine böse Nachricht von dem Firmen-Account, mit dem die 58-Jährige Staubsauger verkauft: "Stefan ist frei für dich! Kannst ihn haben!" So schätzt Nazret das Verhalten von Iris ein: "Ich glaube, weil Iris damals betrogen wurde, sieht sie heute in jeder hübschen Frau Konkurrenz. Sie hat sich bis heute nicht bei mir entschuldigt."

Nach seiner Rückkehr konnte Stefan die Situation entschärfen. Und erst vor wenigen Tagen feierte Iris einen Meilenstein in ihrer Beziehung mit Stefan. Auf Instagram veröffentlichte sie süße Pärchenfotos von sich und dem selbstständigen Vertriebler. "Heute gehen wir unseren Weg schon 18 Monate gemeinsam", freute sich die Reality-TV-Ikone unter dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

ActionPress, Instagram Collage: Stefan Braun und Iris Klein

Anzeige Anzeige

Instagram / elitefitnesskarlsruhe Nazret Kubrom, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, 2025